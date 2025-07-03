شيكابالا يوضح حقيقة تعرضه لضغوط للاعتزال.. ويكشف كواليس زيارة ميدو

نفى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك وأحد أبرز أساطيره، ما تردد مؤخرًا بشأن تعرضه لأي ضغوط أجبرته على إعلان اعتزاله لكرة القدم، مؤكدًا أن القرار جاء بناءً على قناعة شخصية وخطّة كان قد اتخذها مسبقًا.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال شيكابالا:

"لم يُجبرني أحد على الاعتزال، لا من داخل النادي ولا من خارجه. هذا قراري الشخصي، وكنت قد حسمته منذ بداية الموسم".

ميدو حاول إثنائه.. ولكن القرار كان محسومًا

وتحدث شيكابالا عن زيارة خاصة تلقاها من زميله السابق أحمد حسام "ميدو"، أوضح خلالها:

"ميدو زارني في المنزل وحاول إقناعي بالاستمرار، لكنني كنت حاسمًا، قلت له إنني قدمت كل ما لدي للزمالك، وحان وقت الوداع".

396 مباراة.. و18 لقبًا في خزائنه البيضاء

ويمتلك شيكابالا سجلًا استثنائيًا مع الزمالك، حيث شارك في 396 مباراة، سجل خلالها 70 هدفًا، وصنع 89 آخرين في مختلف البطولات.

وحقق 18 لقبًا بقميص القلعة البيضاء، ليصبح أكثر لاعبي الفريق تتويجًا بالألقاب في العصر الحديث.