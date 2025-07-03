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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد بجولة آسيوية تحت قيادة فليك

برشلونة
برشلونة
إسلام مقلد

يستعد نادي برشلونة الإسباني لانطلاق المرحلة التحضيرية للموسم الكروي الجديد 2025-2026، تحت القيادة الفنية للمدرب الألماني هانز فليك، الذي يبدأ ولايته مع الفريق الكتالوني وسط تطلعات لاستعادة بريق البلوجرانا محليًا وأوروبيًا.

وأعلن النادي، اليوم الخميس، البرنامج الرسمي لفترة الإعداد، حيث من المقرر أن يعود لاعبو الفريق الأول إلى المدينة الرياضية "خوان جامبر" يوم 13 يوليو الجاري، لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية، قبل انطلاق التدريبات الجماعية في اليوم التالي مباشرة، في أجواء من الترقب لما سيقدمه فليك في أول ظهور له.

وفي تغيير لافت عن الوجهات السابقة، قرر برشلونة التخلي هذا الصيف عن جولاته الأمريكية، والتوجه بدلًا منها إلى القارة الآسيوية، حيث سيبدأ الفريق رحلته يوم 24 يوليو نحو اليابان وكوريا الجنوبية.

وسيستهل برشلونة مبارياته الودية يوم 27 يوليو بمواجهة أمام نادي فيسيل كوبي، في لقاء سيُقام على الأراضي اليابانية ويُعد الوحيد في هذه المحطة من الجولة الآسيوية.

وبعدها، ستتجه بعثة الفريق إلى كوريا الجنوبية، حيث سيخوض النادي الكتالوني مباراتين وديتين، الأولى أمام نادي إف سي سول نهاية يوليو، والثانية ضد دايجو إف سي يوم 4 أغسطس المقبل، ليكون بذلك مسك ختام الجولة الآسيوية قبل العودة إلى إسبانيا لبدء التحضيرات النهائية لانطلاق الموسم الجديد.

يُذكر أن هذه الجولة ستكون أول اختبار عملي للمدرب هانز فليك مع برشلونة، الذي يأمل في رسم ملامح فريق تنافسي قادر على استعادة هيبة البلوجرانا، بعد موسم مخيب لم يحقق فيه النادي أي لقب.

نادي برشلونة برشلونة هانز فليك

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