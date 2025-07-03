أول تعليق من شيكابالا على رحيل زيزو إلى الأهلي

عبّر محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك المعتزل حديثًا، عن حزنه الشديد تجاه رحيل أحمد سيد زيزو إلى صفوف النادي الأهلي، مؤكدًا أنه كان يرى فيه الامتداد الطبيعي لقيادة الفريق بعد اعتزاله.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال شيكابالا:

"كنت عايز أسلم الراية لزيزو، لكن للأسف زيزو مشي، وده اللي زعلني جدًا، لأنه لاعب كبير ونجم فعلاً، وكان هو الشخص اللي يقدر يشيل الفريق بعدي".

أول تعليق من شيكابالا علي رحيل زيزو

وأضاف قائد الزمالك السابق:

"لما رجع التمرين في فترته الأخيرة، مقدرتش أسلم عليه أو أتكلم معاه.. مش لأني بكرهه، بالعكس، أنا كنت بحبه جدًا، لكن زعلت منه كزملكاوي، إحنا عشرة سنين طويلة".

نهاية مشوار أسطوري

وكان شيكابالا قد أعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا، بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين مع نادي الزمالك، حقق خلالها أرقامًا وإنجازات جعلته أحد رموز النادي التاريخيين.