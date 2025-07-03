دائما ما كنت أطال ببقائه.. شيكابالا يكشف تفاصيلا جديدة حول رحيل زيزو

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، عن تفاصيل قراره باعتزال كرة القدم، كاشفًا عن محاولات بعض المقربين لإقناعه بالعدول عن الخطوة، كما أبدى انزعاجه من تصرف أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك السابق المنتقل إلى الأهلي، عقب عودته للتدريبات في الفترة الأخيرة.

وقال شيكابالا، خلال ظهوره على قناة "إم بي سي مصر 2"، إن أحمد حسام "ميدو" زاره في منزله، وطالبه بالتراجع عن الاعتزال، مؤكدًا له: "لا يصح أن تتوقف عن اللعب بهذه الطريقة". إلا أن شيكابالا رد عليه بقوله: "القرار اتخذته منذ عام، وهذا هو الوقت الأنسب".

وأضاف: "الكثيرون حاولوا الضغط عليّ للبقاء، لكنني كنت أشعر أن هذه هي اللحظة المناسبة لإنهاء المسيرة"، مشيرًا إلى أنه تحدث مع نجله عن الاعتزال، إلا أن الطفل لم يصدق وظن أن والده يمزح.

وفي سياق آخر، أعرب شيكابالا عن حزنه تجاه موقف زميله السابق أحمد سيد زيزو، قائلًا: "لو عاد بي الزمن، كنت سأُسلم الراية لزيزو، لكن للأسف هو غير موجود الآن، وهذا ما أحزنني كثيرًا".

وأوضح: "كنت دائمًا أطالب المسؤولين بالإبقاء عليه وعدم رحيله، لكن بعد عودته للتدريبات مؤخرًا لم يحدث بيننا أي تواصل، ولم يصافحني، وهذا الأمر آلمني لأنه عشرة عمر، وكل أهدافه كنا نحتفل بها سويًا".