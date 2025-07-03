شيكابالا: حزين من الشائعات عن تمديد عقدي.. وعبد الشافي أعظم من دخل غرفة ملابس الزمالك

عبّر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك المعتزل مؤخرًا، عن حزنه من الشائعات التي ترددت بشأن رغبته في تمديد عقده مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه اتخذ قرار الاعتزال منذ فترة طويلة، ولم تكن لديه نية للتراجع عنه.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية:

"أنا حزين جدًا من كم الإشاعات المغلوطة اللي اتقالت عني، خصوصًا عن إني كنت عايز أمدد عقدي مع الزمالك، وده محصلش، أنا من بداية الموسم مقرر إن دي هتكون آخر سنة ليا، وكل اللي حواليّا كانوا عارفين ده".

وتحدث شيكابالا عن زميله السابق محمد عبد الشافي، قائلًا:

"عبد الشافي هو أعظم من دخل غرفة ملابس نادي الزمالك، وخسارة كبيرة إنه مش موجود دلوقتي، كان دايمًا بيحافظ على روح الفريق وهدوء اللاعبين".

وأضاف:

"في السعودية الناس بتحبه بشكل استثنائي، وبيلاقوا صعوبة في المشي معاه في الشارع بسبب جماهيريته الكبيرة هناك، وكان يستحق التكريم اللي حصل عليه، وأنا أصريت يكون معانا في معسكر نهائي كأس مصر الأخير".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن قرار الاعتزال جاء عن قناعة تامة:

"دي سنة الحياة، وكل لاعب هييجي عليه الوقت اللي يعتزل فيه، وإن شاء الله الزمالك يطلع مية شيكابالا جديد، ويكملوا المسيرة بروح النادي وقيمه".