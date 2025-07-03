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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد اعتزاله.. شيكابالا يوجه رسالة لجماهير الأهلي

شيكابالا
شيكابالا
حمزة شعيب

وجه محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك المعتزل، رسالة خاصة إلى جماهير النادي الأهلي، بعد إعلان نهاية مسيرته الكروية رسميًا، مؤكدًا رغبته في إغلاق صفحة الخلافات السابقة، وبدء مرحلة جديدة خالية من الأزمات.

وقال شيكابالا، في تصريحات تلفزيونية: "اللي حصل من جمهور الأهلي نحيتي كان صعب جدًا، لكن من النهاردة أنا عايز أخرج من كرة القدم والرحلة كلها بدون خناقات، نفسي أقابل أي حد زعلان ويسامحني، الزعل ينتهي هنا".

وأضاف: "لو كان فيه حد جابلي حقي كنت سكت، لكن كل المواقف مكنش حقي بيرجع، فكنت برد، لكن أنا دايمًا رد فعل، ومش بشيل من حد".

محطات مضيئة في مسيرة شيكابالا

بدأ شيكابالا مشواره مع الزمالك في 16 يناير 2003، عندما شارك وسجل هدف الفوز أمام غزل المحلة في بطولة كأس مصر، لتبدأ رحلة طويلة امتدت لسنوات مع القلعة البيضاء.

ويُعد شيكابالا أكثر لاعبي الزمالك تتويجًا بالألقاب، إذ فاز بـ18 لقبًا، بينها:

  • الدوري المصري: 4 مرات
  • كأس مصر: 7 مرات
  • السوبر المصري: مرتان
  • السوبر الأفريقي: 3 مرات
  • الكونفدرالية الأفريقية: مرة
  • دوري أبطال أفريقيا: مرة واحدة

ويُذكر أن اعتزال شيكابالا لاقى تفاعلًا واسعًا بين جماهير الكرة المصرية، لما يمثله اللاعب من رمز كبير داخل الزمالك والكرة المصرية.

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