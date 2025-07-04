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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا عبد العال لمجلس الزمالك: بطلت شيكابالا.. متمسك بعبدالله السعيد ليه؟

شيكابالا
شيكابالا
يمنى عبد الظاهر

علق رضا عبدالعال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، على اعتزال محمود عبدالرازق “شيكابالا”، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لعب كرة القدم.

وكان محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد الفريق أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء، حقق خلالها اللاعب العديد من الألقاب والإنجازات، وكان قائدًا للفريق.

وقال رضا عبدالعال، خلال حواره ببرنامج “البريمو”، المذاع عبر فضائية “تن”: "شيكابالا، هو أخر الموهوبين في الكرة المصرية، مفيش لعيبة موهوبة تانية".

وتساءل: "انت بطلت شيكابالا، ومتمسك بعبدالله السعيد، والاتنين عندهم 39 سنة؟! شيكابالا، أجبر على الاعتزال وهو الأولى بالاستمرار مع الزمالك".

وتابع: "شيكابالا، لو كان لديه رغبة في الاعتزال كان أعلن عقب مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر".

وفي السياق ذاته، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق، حجب القميص رقم 10 في الموسم المقبل، والذي كان يرتديه محمود عبدالرازق"شيكابالا" قائد الفريق، بعدما أعلن اللاعب اعتزاله لكرة القدم.

يأتي ذلك تقديرًا لـ"شيكابالا" الذي يعد أحد أساطير القلعة البيضاء، ولتكريم اللاعب على مسيرته الكبيرة مع نادي الزمالك.

رضا عبدالعال محمود عبدالرازق الزمالك شيكابالا اعتزاله كرة القدم

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