الزمالك يقرر حجب القميص رقم 10 تكريمًا لشيكابالا

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتنسيق مع المدير الرياضي للفريق جون إدوارد، عن قرار حجب القميص رقم 10 بداية من الموسم المقبل، وذلك تكريمًا لمسيرة قائد الفريق السابق، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، الذي أعلن مؤخرًا اعتزاله كرة القدم رسميًا.

تكريم يليق بأسطورة الزمالك

ويأتي هذا القرار كلفتة تقديرية من إدارة النادي تجاه أحد أبرز نجومه في التاريخ، حيث يعتبر شيكابالا من أساطير القلعة البيضاء الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ النادي، سواء على المستوى المحلي أو القاري. ويمثل حجب الرقم الذي ارتداه اللاعب طيلة مسيرته تكريمًا معنويًا لمشواره الطويل وإنجازاته التي ساهمت في رسم البهجة لجماهير الزمالك.



مسيرة ذهبية حافلة بالألقاب

وكان شيكابالا قد أعلن اعتزاله كرة القدم بعد سنوات طويلة من التألق داخل الملاعب، ارتبط خلالها اسمه باسم الزمالك بشكل وثيق، منذ ظهوره الأول بالقميص الأبيض. وخلال مشواره مع النادي، نجح في التتويج بـ18 بطولة، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ الزمالك.



قائد استثنائي داخل وخارج الملعب

لم يقتصر دور شيكابالا على الأداء الفني فقط، بل لعب دورًا كبيرًا كقائد للفريق، فكان رمزًا للانتماء والوفاء، وقائدًا يُحتذى به داخل غرفة الملابس وخارجها. وشكل تاريخه الحافل ومواقفه المؤثرة مصدر فخر لجماهير الزمالك، التي لطالما اعتبرته رمزًا وأسطورة حية للنادي.

نهاية مشوار.. وبداية أسطورة خالدة



برحيل شيكابالا عن الملاعب، تطوي القلعة البيضاء صفحة نجم كبير، لكنها تفتح في الوقت ذاته صفحة جديدة في تاريخها، حيث ستظل إنجازاته وبصماته محفورة في ذاكرة النادي وجماهيره للأبد.