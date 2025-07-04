رمضان السيد ينتقد التعاقد مع جون إدواردو: الزمالك لا يحتاج سماسرة

وجّه رمضان السيد، لاعب الأهلي الأسبق، انتقادًا لإدارة نادي الزمالك على خلفية التعاقد مع جون إدوارد، مؤكدًا أن القلعة البيضاء تملك كوادر مميزة من أبناء النادي يمكنها قيادة الملفات المختلفة بكفاءة دون الحاجة إلى استقدام أسماء من الخارج.

وقال رمضان السيد، خلال برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة "صدى البلد"، إن التعاقد مع شخص مثل جون إدوارد، المعروف بكونه "سمسار لاعبين"، يثير علامات استفهام كبيرة حول آليات اختيار الكوادر داخل الزمالك.

وأضاف أن تاريخ نادي الزمالك حافل بأسماء كبيرة خاضت تجارب ناجحة داخل وخارج الملعب، وكان أولى بالإدارة أن تستعين بخبراتهم وتمنحهم الفرصة بدلاً من الاعتماد على عناصر لا ترتبط بالنادي ولا تملك خلفية كروية قوية.

واختتم رمضان السيد تصريحاته بالتأكيد، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى إعادة ترتيب البيت الزملكاوي من الداخل، عبر الاعتماد على أبناء النادي الذين يحملون الانتماء الحقيقي، بعيدًا عن الأسماء المستوردة التي قد تفتقر للفهم الكامل لطبيعة وتاريخ الزمالك.