مدحت العدل لـ شيكابالا بعد اعتزاله: إن شاء الله رئيسا لنادي الزمالك

وجه مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، رسالة مؤثرة لـ محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد إعلان الأخير اعتزاله اللعب وتعليق حذائه.

وكتب مدحت العدل في منشور عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "إلى واحد من أعظم وأحرف من لمس الكرة في مصر وأفريقيا والعالم العربي .. شكرا علي المتعة والسحر".

وأضاف مدحت العدل: "ملأت حياتنا وذكرياتنا بالفن والجمال.. ننتظرك في اي منصب وان شاء الله رئيسا للنادي فيما بعد".

وكان شيكابالا قد أعلن اعتزاله أمس الخميس خلال ظهوره التليفزيوني على شاشة "إم بي سي مصر 2"، منهمرًا بالبكاء لحظة وداعه لجمهور الزمالك.