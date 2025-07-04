حسام المندوه يودع شيكابالا برسالة مؤثرة بعد الاعتزال.. ماذا قال؟

وجه حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لمحمود عبد الرازق شيكابالا عقب إعلانه الاعتزال بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.

وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “محمود عبدالرازق «شيكابالا».. الساحر .. عزيزي «شيكابالا»، أسطورة نادي الزمالك وقائده التاريخي، صاحب المسيرة الحافلة بالعطاء، والإبداع، والولاء”.

وتابع المندوه: “كنت دائمًا رمزًا للانتماء والإخلاص، ومدرسة في المهارة والموهبة داخل المستطيل الأخضر. حفرت اسمك بحروف من ذهب في قلوب محبي كرة القدم، وخصوصًا عشاق نادي الزمالك، الذين رأوا فيك مثالًا حيًا للصبر، والوفاء، والتحدي، مهما اشتدت الصعوبات”.

وأضاف: “لم تكن مجرد لاعب، بل كنت روح الفريق، وقائده الملهم، وسفير الزمالك في كل الملاعب داخل مصر وخارجها. ومهما طال الزمان، سيبقى «شيكابالا» هو الفهد الأسمر، هو الساحر، هو الموهوب”.

واستكمل: “أشكرك على كل لحظة فرح منحتنا إياها، وعلى كل هدفٍ رسم البسمة على وجوه الملايين، أشكرك على كل كلمة تحفيز قلتها لزملائك في أشد اللحظات، وأصعب الظروف، لتزرع فيهم روحًا واحدة، وصوتًا واحدًا.. صوت النصر”.

واختتم: “أشكرك على كل مرة قلت لي: «هنكسب الماتش»، وبالفعل كنا نكسب.. أشكرك على كل مرة أشعلت فيها المدرجات، ومعها قلوبنا التي دخلتها دون استئذان. أنت لم تكن فقط صانع أهداف، بل كنت صانع فرح. لم تكن مجرد لاعب، بل كنت ذاكرة أجيال كاملة من عشاق الزمالك”.

وكان محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد الفريق أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء، حقق خلالها اللاعب العديد من الألقاب والإنجازات، وكان قائدًا للفريق.

ويُعد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، اللاعب الأكثر حصولًا على بطولات في تاريخ نادي الزمالك، برصيد 18 بطولة خلال مسيرته منذ ظهوره الأول بالقميص الأبيض.