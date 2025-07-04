أسامة حسن: كريستيانو رونالدو لم يصل لرقم شيكابالا

علق أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، برسالة مفاجئة بشأن اعتزال محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي لنادي الزمالك.

وكان شيكابالا قد أعلن اعتزاله أمس الخميس خلال ظهوره التليفزيوني على شاشة “إم بي سي مصر 2”، منهمرًا بالبكاء لحظة وداعه لجمهور الزمالك.

وكتب أسامة حسن في منشور عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك": ”ماشي حجب القميص رقم 10، ماشي في الأهم دلوقتي شيكابالا في ساعات 4 مليون مشاهدة كريستيانو رونالدو موصلش للرقم ده في 4 ساعات".

وأضاف: “إداراة الزمالك لازم نستفيد منه، نادي الزمالك وشيكابالا أقوى ناس ليهم تأثير على الميديا لازم نستفيد منه”.