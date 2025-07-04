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شيكا قالي اقلع الجاكيت.. إبراهيم فايق يرد على انتقادات ارتداء قميص الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكا قالي اقلع الجاكيت.. إبراهيم فايق يرد على انتقادات ارتداء قميص الزمالك

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
سارة عبد الله

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على الانتقادات الموجه إليه بعد ارتداء قميص نادي الزمالك في حلقة برنامجه، مع اعتزال قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على إكس: “شيكا إدالي تيشيرت اعتزاله ممضي بتوقيعه وقالي على الهوا تلبسه؟! طبعُا يشرفني، وأخدت فاصل ورجعت لابسه وفوقه الجاكيت، زي ما عملت قبل كده مع الأهلي (لابس الجاكيت وتحته التيشرت)”.

وأضاف: “بعدها على الهوا زي ما عمل كابتن سيد عبد الحفيظ بضحك قالي شيكا اقلع الجاكيت.. فقلعته طول الفقرة.. ثم باقي الفقرات اللي بعدها لبست الجاكيت تاني فوق التيشيرت”.

وأتم: “نقطة أخيرة.. لما لبست تيشيرت الأهلي ده كان عن قناعة تامة لأن الأهلي هو اللي خلانا نروح أمريكا ونوصل للمستوى ده.. ثانيًا ولأنه ممثل مصر الوحيد اللي مشرفنا وثالثًا ده توجه وخط عام للقناة واضح لا لابس فيه”.

شيكابالا إبراهيم فايق الزمالك

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