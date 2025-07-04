يقام في مصر.. انطلاق نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

انطلقت اليوم الجمعة، منافسات نهائي كأس العالم في سلسلة عام 2025، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري.

وتشارك مصر في منافسات السيدات بثلاث لاعبات وهن ملك إسماعيل، وزينة عامر، وفريدة خليل، بينما يشارك في منافسات الرجال كل من، مهند شعبان ومعتز وائل ومحمد حسن.

وتنطلق منافسات اليوم بنصف نهائي السيدات والذي تم تقسيمه على مجموعتين، حيث تشارك فريدة خليل في المجموعة الأولى، بينما تشارك كل من ملك إسماعيل، وزينة عامر في المجموعة الثانية.

وبدأت منافسات المجموعة الأولى بلعبة السلاح في تمام الساعة التاسعة و5 دقائق صباحًا، على أن يتبعها لعبة الموانع ثم السباحة، ثم الليزر- رن.

وتنطلق منافسات المجموعة الثانية بلعبة السلاح في الساعة الرابعة عصرًا على أن يتبعها لعبة الموانع ثم السباحة، ثم الليزر- رن.

ويتأهل أفضل 9 لاعبات من كل مجموعة إلى الدور النهائي الذي يقام يوم الأحد، بينما تقام يوم السبت منافسات نصف نهائي الرجال.

ويعد نهائي سلسلة كأس العالم 2025 بالإسكندرية، هو أول نهائي كأس عالم في التاريخ يقام بلعبة الموانع الجديدة والتي حلت محل الفروسية في منافسات الخماسي الحديث عقب انتهاء أولمبياد باريس 2024.

وكانت مصر أول دولة تستضيف أول بطولة رسمية تضم لعبة الموانع على مستوى الكبار، عندما استضافت الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة فبراير الماضي.

ويقام نهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث بمشاركة أفضل 36 لاعبا، وأفضل 36 لاعبة على مستوى سلسلة كأس العالم لهذا العام ، حيث أقيمت ثلاث جولات قبل الوصول للنهائي كانت الأولى بالقاهرة، والثانية بالمجر والثالثة ببلغاريا.

وكان لمصر نصيب الأسد في حصد 6 ميداليات بالثلاث جولات التي أقيمت من السلسلة حيث توجت مصر بذهبية السيدات لفريدة خليل وبرونزية الرجال لمهند شعبان في القاهرة، وبذهبية الرجال لمعتز وائل وفضية السيدات لفريدة خليل في جولة المجر ، وبذهبية وبرونزية السيدات لفريدة خليل وملك إسماعيل على الترتيب بجولة بلغاريا.