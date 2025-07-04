أرجو منكم الدعاء.. مروان عطية يوجه رسالة عقب إجراء عملية جراحية

شارك مروان عطية لاعب النادي الأهلي، صورة داخل المستشفى بعد اجراء جراحة الفتاق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب مروان عطية: “الحمدالله ع كل شيء، بعد سنة من التعب والمسكنات تم إجراء العملية على خير وأرجو منكم الدعاء بالشفاء العاجل”.

وغادر مروان عطية لاعب الأهلي، صباح اليوم الجمعة، أحد المستشفيات الخاصة بعد إجراء جراحة الفتاق.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مروان عطية، أجرى منظارا جراحيا لعملية "الفتق" بنجاح في أحد مستشفيات القاهرة.

وأضاف أن اللاعب غادر المستشفى، ليحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع، ثم يبدأ بعد ذلك تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له.