الشغلانة صعبة وسامحوني.. إبراهيم يعلن توقف برنامجه ويوجه رسالة للجمهور

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، اليوم الجمعة، توقف برنامجه “الكورة مع فايق”، بعد نهاية آخر حلقة في الموسم، موجهًا رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي والزمالك.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على منصة “إكس”: "عايز أقول حاجة مهمة جدًا لأن النهاردة كانت آخر حلقة في الموسم لبرنامج الكورة مع فايق".

وأضاف: "إلى جمهور الكرة المصرية جميعا.. أنا بحبكم وبحاول وبسعى كل يوم إني أرضيكم وأقدم لكم خدمة إعلامية مرموقة.. سامحوني على أي تقصير.. وأرجوكم احسبوا لي سعيي واجتهادي".

https://x.com/IbrahimFayek/status/1940908648890273812

وتابع: "الشغلانة دي صعبة وإرضاء الكل أمر مستحيل.. لكن اللي بطلبه دايما.. اختلف معايا وانتقدني بس خليك دايما واثق إني نوايانا دايما خير للكل.. وافتكر لي دايما إني ليا رصيد عندك.. أرجوك متنساهوش.. الإعلامي رصيد ومشوار.. وأنا قطعت مشواري كله قصاد جمهور مصر.. انتوا اللي صنعتوا اسمي وكبرتوني وحبتوني علشان اتولدت قصادكم وقصتي كلكم عيشتوها معايا".

ووجه رسالة لجمهور الأهلي قائلا: "لجمهور الأهلي متشكر على دعمكم وكلامكم دايما في حقي وثقتكم فيا وفي فريق العمل.. استمعت الموسم ده بنجاح الأهلي الكبير وكنت سعيد جدا إني كنت جزء في لحظات كتير حلوة كان سببها الأهلي.. شكرًا وأوعدكم تشوفوا دايما البرنامج في أفضل صورة".

كما وجه رسالة لجماهير الزمالك قائلا: "لجمهور الزمالك متشكر على كل كلمة كان فيها نقد علشان عارف محبتكم ليا.. مش عايز أي حد يزعل مني وأن شاء الله الموسم الجديد من البرنامج تنبسطوا وتلاقوا فيه كل اللي نفسكم فيه".

وأتم: "لفريق عمل البرنامج.. متشكر يا رجالة.. دايما مرفوعين الرأس ودايما ناجحين مع بعض.. ليكم في قلبي محبة كبيرة".

واختتم: عايز أقول حاجة مهمة جدا لأن النهاردة كانت آخر حلقة في الموسم لبرنامج الكورة مع فايق.