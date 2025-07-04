قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادث مأساوي في طوخ.. مصرع ناشئ طلائع الجيش وصديقه تحت عجلات القطار
مباحثات أمريكية سورية لمراجعة التصنيفات الإرهابية والعقوبات
الشغلانة صعبة وسامحوني.. إبراهيم يعلن توقف برنامجه ويوجه رسالة للجمهور
طريقة استرداد المصرية المتزوجة من أجنبي للجنسية
الأدعية المستجابة في يوم عاشوراء.. ردد 5 كلمات نبوية لقضاء الحاجة والرزق
أعلى سعر دولار اليوم 4-7-2025
عارفة عبد الرسول لـ صدى البلد: أحلم بالأوسكار
حماس تبحث مع الفصائل الفلسطينية مبادرة وقف إطلاق النار في غزة
دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء.. ردد أفضل الأدعية المستحبة
لميس جابر: الإخوان وضعوني على قوائم الإرهاب
الملعب هيفتقدك .. "الدردير" يوجه رسالة لشيكابالا
ترامب: أريد الأمان لأهالي غزة وأرحب بالتفاوض مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشغلانة صعبة وسامحوني.. إبراهيم يعلن توقف برنامجه ويوجه رسالة للجمهور

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
يمنى عبد الظاهر

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، اليوم الجمعة، توقف برنامجه “الكورة مع فايق”، بعد نهاية آخر حلقة في الموسم، موجهًا رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي والزمالك.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على منصة “إكس”: "عايز أقول حاجة مهمة جدًا لأن النهاردة كانت آخر حلقة في الموسم لبرنامج الكورة مع فايق".

وأضاف: "إلى جمهور الكرة المصرية جميعا.. أنا بحبكم وبحاول وبسعى كل يوم إني أرضيكم وأقدم لكم خدمة إعلامية مرموقة.. سامحوني على أي تقصير.. وأرجوكم احسبوا لي سعيي واجتهادي".

https://x.com/IbrahimFayek/status/1940908648890273812

وتابع: "الشغلانة دي صعبة وإرضاء الكل أمر مستحيل.. لكن اللي بطلبه دايما.. اختلف معايا وانتقدني بس خليك دايما واثق إني نوايانا دايما خير للكل.. وافتكر لي دايما إني ليا رصيد عندك.. أرجوك متنساهوش.. الإعلامي رصيد ومشوار.. وأنا قطعت مشواري كله قصاد جمهور مصر.. انتوا اللي صنعتوا اسمي وكبرتوني وحبتوني علشان اتولدت قصادكم وقصتي كلكم عيشتوها معايا".

ووجه رسالة لجمهور الأهلي قائلا: "لجمهور الأهلي متشكر على دعمكم وكلامكم دايما في حقي وثقتكم فيا وفي فريق العمل.. استمعت الموسم ده بنجاح الأهلي الكبير وكنت سعيد جدا إني كنت جزء في لحظات كتير حلوة كان سببها الأهلي.. شكرًا وأوعدكم تشوفوا دايما البرنامج في أفضل صورة".

كما وجه رسالة لجماهير الزمالك قائلا: "لجمهور الزمالك متشكر على كل كلمة كان فيها نقد علشان عارف محبتكم ليا.. مش عايز أي حد يزعل مني وأن شاء الله الموسم الجديد من البرنامج تنبسطوا وتلاقوا فيه كل اللي نفسكم فيه".

وأتم: "لفريق عمل البرنامج.. متشكر يا رجالة.. دايما مرفوعين الرأس ودايما ناجحين مع بعض.. ليكم في قلبي محبة كبيرة".

واختتم: عايز أقول حاجة مهمة جدا لأن النهاردة كانت آخر حلقة في الموسم لبرنامج الكورة مع فايق.

الأهلي والزمالك جماهير الأهلي إبراهيم فايق الكورة مع فايق رسالة لجماهير الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر الخميس 3 يوليو 2025

المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وزير الإسكان : الدولة لن تقوم بطرد أهالينا من شقق الايجار القديم

الداعية السلفي حازم شومان

حقيقة وفاة الداعية حازم شومان بعد تعرضه لأزمة قلبية

الذهب

880 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالنصف الأول من 2025

تسونامي

«القومي للبحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لـ«تسونامي».. وسبب ارتفاع الحرارة

أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة

أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة

زلزال

زلزال مدمر وتسونامي هائل.. اليابان تبدأ الاستعداد للكارثة الكبرى

ترشيحاتنا

مصلحة الضرائب

الضرائب توضح تعليمات لممولي التجارة الإلكترونية..تفاصيل

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم 3-7-2025

منظومة جمع المخلفات الصلبة

بدء تشغيل منظومة جمع المخلفات الصلبة بالحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة

بالصور

أقوى 8 كريمات قادرة على علاج التجاعيد وشد البشرة

علاج التجاعيد
علاج التجاعيد
علاج التجاعيد

أكبر مما تتخيل.. فقع الحبوب يعرض الشباب لمشاكل خطيرة في المستقبل ويسبب الموت

فقع الحبوب
فقع الحبوب
فقع الحبوب

علاج مشاكل السمع يحميك من الٱصابة بالخرف.. دراسة تثير الجدل

تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف

فيديو

اصوات مرعبة

بفعل فاعل.. فيديو لقبطان في البحر المتوسط يثير الجدل بأصوات غريبة في القاع

ريهام عبد الغفور ومحمد فراج من بوستر مسلسل كتالوج

بطولة محمد فراج .. نتفليكس تطرح الإعلان الرسمي لـ مسلسل كتالوج استعداداً لعرضه 17 يوليو

أصالة ومدين

اصالة تطرح ألبوم ضريبة البعد والأغنية الرئيسية بتوقيع مدين

كارمن سليمان

كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "حب ايه يا حسرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد