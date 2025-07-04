مفاوضات متقدمة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بشأن رضا سليم

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن تطورات جديدة تخص مستقبل اللاعب المغربي رضا سليم، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات جارية بشكل مكثف بين إدارة الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا من أجل انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

عقبة الراتب تؤجل حسم الصفقة

بحسب المصدر، فإن العقبة الأساسية التي تعطل إتمام الصفقة في الوقت الراهن تتمثل في قيمة الراتب السنوي الذي سيحصل عليه اللاعب. وأوضح أن إدارة الأهلي تدرس المساهمة بجزء من راتب اللاعب لتسهيل عملية انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا، في ظل رغبة مشتركة من الطرفين لإنجاح الصفقة.





سليم يفضل سيراميكا ويرفض نادي زد

وفيما يتعلق بالخيارات المطروحة أمام اللاعب، أشار المصدر إلى أن رضا سليم تلقى عرضين رسميين من ناديي سيراميكا كليوباترا وزد FC، إلا أن اللاعب المغربي أبدى ميلًا واضحًا نحو الانتقال إلى سيراميكا، معتبرًا أن المشروع الرياضي للنادي أكثر ملاءمة لطموحاته في الفترة القادمة.

اتفاق قريب رغم بعض التفاصيل العالقة

وأضاف المصدر أن الاتفاق النهائي بات قريبًا جدًا، ولا يتبقى سوى حسم بعض التفاصيل الخاصة بالراتب السنوي للاعب قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة. وتواصل الأطراف المعنية العمل لإنهاء المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة



