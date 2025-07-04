مهيب عبد الهادي: وسام أبو علي خارج الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن رحيل الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مهيب عبدالهادي، في تصريحات لبرنامج “اللعيب”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: "وسام أبوعلى، تلقى عروضًا مغرية جدًا من بعض الأندية الخليجية أقل عرض للاعب يصل 5 مليون دولار في الموسم، في حين أنه يتقاضى مع الأهلي مليون دولار في الموسم" .

وأضاف: "وصل للنادي الأهلي ثلاث عروض رسمية من أندية خليجية يتنافسون على ضم وسام أبوعلي، حيث وصل المقابل المالي إلى 6 مليون ونصف المليون دولار، للنادي الأهلي ولكن هذه الأندية منفتحة على زيادة المقابل المادي".

وتابع: "رحيل وسام أبوعلى، عن الأهلي أصبح حتمي، في ظل إصرار اللاعب على الرحيل عن صفوف الفريق.. وسام أبوعلى، اعتبروه خارج الأهلي".

وأتم: “الأهلي دعم خط الهجوم بالتعاقد مع محمد شريف، وجدد المفاوضات مع مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، للتعاقد معه ليكون بديلًا لوسام أبوعلي”.