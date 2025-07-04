الأهلي في مأزق بسبب 3 عروض رسمية لـ وسام أبو علي| خاص

علم موقع صدى البلد من مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي تلقى 3 عروض رسمية للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، من أندية الريان القطري، الوصل الإماراتي، وأحد الأندية الأمريكية.

هذه العروض جاءت في توقيت حساس للغاية، ما وضع إدارة النادي في مأزق حقيقي.



تفاصيل العروض المالية الكبيرة

ووفقًا للمصدر، فإن العروض تتضمن رواتب مغرية للاعب، تصل إلى 4.8 مليون دولار سنويًا، في حين يحصل أبو علي على مليون دولار فقط مع الأهلي. من جانبه، تقدم الأندية الثلاثة عروضًا رسمية لإدارة الأهلي بقيمة تبدأ من 6 ملايين دولار، مع إمكانية رفع هذا المبلغ بناءً على التفاوض.



أزمة داخلية محتملة في حال الترضية

وأشار المصدر إلى أن ترضية اللاعب ماليًا داخل النادي أمر شبه مستحيل، لأن زيادة راتبه بهذا الشكل ستخلق أزمة داخل غرفة الملابس، إذ ستؤثر على التوازن المالي بين اللاعبين وقد تفتح باب المطالبات المشابهة من نجوم الفريق الآخرين.





مطالبات ببيع اللاعب والاستفادة المالية





في ظل صعوبة تحسين عقد اللاعب ورفضه الاستمرار بنفس المقابل الحالي، تزايدت الأصوات داخل النادي المطالبة ببيع اللاعب الآن والاستفادة من العرض المالي المرتفع، خاصة أن المبلغ قد يساعد النادي في تدعيم الصفوف بصفقات جديدة.





قرار الأهلي المرتقب





إدارة النادي ما زالت تدرس الموقف بدقة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل وسام أبو علي، وسط ضغط من وكلاء اللاعب ورغبة اللاعب نفسه في خوض تجربة جديدة بمقابل مالي أكبر.



