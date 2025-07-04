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محمد صلاح ينعى ديوجو جوتا بكلمات مؤثرة.. ماذا قال؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح ينعى ديوجو جوتا بكلمات مؤثرة.. ماذا قال؟

محمد صلاح
محمد صلاح
سارة عبد الله

نعى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، زميله ديوجو جوتا، الذي توفي إثر تعرضه لحادث سير مروع.

وكتب صلاح عبر فيسبوك: "أنا حقًا ضائع للكلمات حتى أمس، لم أعتقد أبدًا أنه سيكون هناك شيء قد يخيفني من العودة إلى ليفربول بعد الفاصل، زملاء الفريق يأتون ويذهبون ولكن ليس هكذا. سيكون من الصعب للغاية قبول أن ديوجو لن يكون هناك عندما نعود. تفكيري مع زوجته وأولاده وبالطبع والديه الذين فقدوهما فجأة. هؤلاء المقربون من ديوجو وأخيه أندريه يحتاجون إلى كل الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه. لن يتم نسيانهم أبدًا".

ونعى نادي ليفربول الإنجليزي، نجمه ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، بعد تعرضه لحادث سير في إسبانيا.

وكتب ليفربول عبر موقعه: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى نادي ليفربول ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، اللذين وافتهما المنية إثر حادث سير في إسبانيا".

وأضاف: "لن يُدلي نادي ليفربول بأي تعليقات إضافية في الوقت الحالي، ويطلب احترام خصوصية عائلة ديوجو وأندريه وأصدقائهما وزملائهما وموظفي النادي، وهم يحاولون تجاوز هذه الخسارة الفادحة.. سنواصل تقديم دعمنا الكامل لهم".

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جوتا

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن سيارة جوتا التي كان يستقلها مع شقيقه أندريه، خلال عطلتهما في إسبانيا، انحرفت بشكل مفاجئ، ما تسبب في اندلاع حريق بالسيارة.

وأضافت أن بعض المتواجدين بموقع الحادث اتصلوا برقم الطوارئ (122)، بعد امتداد النيران المتواجدة على جانب الطريق.

وأوضحت أن انحراف السيارة، قد يكون نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق واشتعال النيران فيها.

يذكر أن النجم البرتغالي انضم إلى نادي ليفربول الإنجليزي في عام 2020، بعدما خطف الأنظار بتألقه مع وولفرهامبتون.

ولعب جوتا 182 مباراة بقميص ليفربول، أحرز 65 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة.

محمد صلاح ليفربول ديوجو جوتا أندريه

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