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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سنواصل تقديم الدعم الكامل.. ليفربول ينعي ديوجو جوتا وشقيقه

نادي ليفربول
نادي ليفربول
سارة عبد الله

نعى نادي ليفربول الإنجليزي، نجمه ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، بعد تعرضه لحادث سير في اسبانيا.

وكتب ليفربول عبر موقعه: "ببالغ الحزن والأسى، ينعي نادي ليفربول ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، اللذين وافتهما المنية إثر حادث سير في إسبانيا".

وأضاف "لن يُدلي نادي ليفربول بأي تعليقات إضافية في الوقت الحالي، ويطلب احترام خصوصية عائلة ديوجو وأندريه وأصدقائهما وزملائهما وموظفي النادي، وهم يحاولون تجاوز هذه الخسارة الفادحة.. سنواصل تقديم دعمنا الكامل لهم".

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جوتا


ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن سيارة جوتا يستقلها مع شقيقه أندريه، خلال عطلتهما في إسبانيا، انحرفت بشكل مفاجئ، مما تسبب في اندلاع حريق بالسيارة.
وأضافت أن بعض المتواجدين بموقع الحادث اتصلوا برقم الطوارئ (122)، بعد امتداد النيران المتواجدة على جانب الطريق.

وتابعت أن انحراف السيارة، قد يكون نتيجة انفجار إلى أحد إطارات السيارة ، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق واشتعال النيران فيها.

يذكر أن النجم البرتغالي انضم إلى نادي ليفربول الإنجليزي في عام 2020، بعدما خطف الأنظار بتألقه مع وولفرهامبتون.

ولعب جوتا 182 مباراة بقميص ليفربول، أحرز 65 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة.

ليفربول ديوجو جوتا أندريه نادي ليفربول

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