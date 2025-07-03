خسارة لا تعوض.. الاتحاد البرتغالي عن وفاة ديوجو جوتا نجم ليفربول وشقيقه

أكد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، خبر وفاة ديوجو جوتا نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في حادث سير في إسبانيا.

وكتب بيدرو بروينكا رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: "يعرب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن حزنه العميق لوفاة ديوجو جوتا وشقيقه أندريا سيلفا صباح اليوم في إسبانيا، كان جوتا أكثر من مجرد لاعب رائع وشارك فيما يقارب من 50 مباراة دولية مع المنتخب وكان شخصا استثنائيا يحظى باحترام جميع زملائه ومنافسيه".

وتابع: "بالنيابة عني وعن الاتحاد البرتغالي أتقدم بأحر التعازي لعائلة وأصدقاء جوتا وأندريا سيلفا ولناديي ليفربول وبينافيل اللذين لعبا لهما".

واختتم: "يطالب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم من الاتحاد الأوروبي الوقوف دقيقة صمت اليوم الخميس قبل مواجهة منتخب السيدات أمام إسبانيا في أمم أوروبا، فقدنا بطلين، ويمثل رحيل الثنائي خسارة لا تعوض لكرة القدم البرتغالية وسنبذل قصارى جهدنا لتكريم إرثهما".