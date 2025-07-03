مجلس الزمالك لم يناقش مصير شيكابالا باجتماعه أمس

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن مصير اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، بعد تداول أنباء عن اقترابه من أخذ قرار بالاعتزال.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “مجلس الزمالك لم يناقش في اجتماع الأمس أي شيء يخص مصير شيكابالا”.

ويُعد شيكابالا أحد الرموز التاريخية لنادي الزمالك، ويمتد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، وسط توقعات باقتراب إعلانه الاعتزال خلال الفترة القادمة.

وأعلن موقع “ترانسفير ماركت” العالمي الشهير عن اعتزال نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا بصورة رسمية بتاريخ، الثلاثاء 1 يوليو.

ونشر الموقع قائمة الزمالك للموسم الجديد، والتي خلت من اسم النجم شيكابالا، ونشر الموقع على صفحة اللاعب صورة حذاء معلق وكتب عليها “مُعتزل”.