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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة.. وفاة ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي

ديوجو جوتا
ديوجو جوتا

توفي ديوجو جوتا، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرتغال، في حادث سير، اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ديوجو جوتا توفي رفقة شقيقة، نتيجة انحراف السيارة التي كان يستقلها مع شقيقه أندريه، صباح اليوم في مقاطعة زامورا.

ويعد ديوجو جوتا أحد أبرز نجوم فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح.

تعديل في الجهاز الفني لفريق ليفربول

في سياق آخر، انضم جيوفاني فان برونكهورست، المدرب السابق لرينجرز، إلى ليفربول كمدرب مساعد لآرني سلوت فان برونكهورست، الذي لعب لأرسنال وبرشلونة خلال مسيرة مميزة، وفاز بألقاب كمدرب في هولندا مع فينورد واسكتلندا مع رينجرز.

كان آخر منصب له هو تدريب فريق بشيكتاش التركي.

أجرى سلوت تغييرات على الجهاز الفني بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع ليفربول.

إلى جانب فان برونكهورست، أكد ليفربول أيضًا انضمام تشافي فاليرو لفترته الثانية مع النادي، سيتولى فاليرو منصب رئيس تدريب حراس المرمى في الفريق الأول.

وأعلن ليفربول أن مدربي حراس المرمى، فابيان أوتي وكلاوديو تافاريل، سيغادران النادي.

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