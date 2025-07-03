بعد أنباء انتقاله للزمالك.. عمرو السولية يثير الجدل عبر إنستجرام

شارك عمرو السولية، لاعب الأهلي السابق، ستوري أثارت حالة من الجدل بعد أنباء تعاقده مع نادي الزمالك، ذلك عبر حسابه الشخصي إنستجرام.

ونشر السولية فيديو، جاء فيه: “إن الله يغلق بابا بحكمته ويفتح ألف باب برحمته”.

ستوري عمرو السولية

وكان قد أكد حسام عبد الله وكيل عمرو السولية لاعب فريق الأهلي السابق، أن اللاعب لم يوقع على عقود انتقاله إلى نادي السويحلي الليبي كما زعم أحد مسؤولي النادي في وسائل الإعلام في الساعات القليلة الماضية.

وقال عبدالله، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"

ما تردد عن توقيع عمرو السولية لنادي السويحلي الليبي غير صحيح تماماً وهذا الأمر أضر اللاعب بشكل كبير خاصة أن لديه عروض أخرى من الدوري القطري".

وأضاف:" عمرو السولية مطلوب في أندية بالدوري القطري على رأسهم نادي الريان والسيلية القطري وإن كان عرض السيلية الأفضل بالنسبة لتفكير السولية في الوقت الحالي".

وعن إمكانية انتقاله للزمالك ، قال :" كل الأمور مطروحة ومحل دراسة من جانب السولية ولكن لم نتخذ أي قرار نهائي حتى الأن".