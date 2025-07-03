أرقام غريبة.. ماذا قدم محمد شريف مع الخليج بعد عودته للأهلي؟

أعلن النادي الأهلي، أمس الأربعاء، عودة محمد شريف إلى صفوفه في صفقة مجانية، بعد نهاية رحلته مع الخليج السعودي.

ووقع محمد شريف عقود انضمامه إلى النادي الأهلي لمدة 5 مواسم، ليحسم الجدل حول مستقبله بعد ارتباط اسمه بالانضمام إلى الزمالك.

وكان محمد شريف انضم إلى الخليج السعودي في عام 2023 لمدة موسمين قادمًا من النادي الأهلي، إلا أن المهاجم المصري لم يترك بصمة قوية في دوري روشن.

أرقام محمد شريف مع الخليج

لعب محمد شريف 59 مباراة بقميص الخليج السعودي على مدار موسمين، أحرز 9 أهداف فقط وصنع هدفين.

أما عن تجربته الأولى مع النادي الأهلي، فشارك المهاجم الدولي في 151 مباراة، سجل 58 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة، وتوج مع المارد الأحمر بـ11 بطولة بحسب موقع ترانسفير ماركت.

ويأتي قرار الأهلي بالتعاقد مع محمد شريف في ظل حالة الجدل حول مستقبل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بعد تلقيه العديد من العروض عقب تألقه في كأس العالم للأندية 2025.