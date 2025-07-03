موعد مباراة الهلال السعودي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يلتقي الهلال السعودي فلومينينسي البرازيلي، غدًا الجمعة، في إطار منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان الهلال حقق مفاجأة مدوية بالفوز على مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الدور ثمن النهائي من المونديال.

ويسعى الهلال لتخطي عقبة فلومينسيني، وتحقيق إنجاز تاريخي جديد بالتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأعلن الهلال منذ ساعات قليلة تعاقده مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، للمشاركة في البطولة، بعد الإصابات التي ضربت خط الهجوم:

موعد مباراة الهلال وفلومينسيني

وتنطلق مباراة الهلال في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع المباراة على شبكة “DAZN”، بجانب قناتي إم بي سي مصر 2 وإم بي سي أكشن.

يذكر أن الهلال أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، خلف ريال مدريد، متصدر الترتيب.

وتصل مكافأة بطل كأس العالم للأندية إلى 125 مليون دولار، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).