المفروض نقلّد المشروع السعودي| مدحت شلبي يرد على المتحذلقين: «خدوا نفسكم شوية»

تحدّث الإعلامي والمعلق الكروي الشهير مدحت شلبي ، عن حالة التقليل من إنجاز فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال السعودي، بعد التأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية، والإطاحة بمانشستر سيتي الإنجليزي من ثمن النهائي.

وتابع شلبي خلال تصريحات فضائية عبر شاشة "إم بي سي مصر 2": "تحدث الكثيرون المتحذلقون عن أجانب الهلال، وأنا بقولك خدوا نفسكم شوية"، مشيرا إلى أن طفرة الانتقالات في دوري روشن السعودي لم تؤثر بالسلب على لاعبي السعودية، إذ شارك 8 لاعبين من السعودية في لقاء الهلال الأخير بين أساسي وبديل، وعلى النقيض تماما، أكد أن فريق مان سيتي، لم يشارك بقميصه لاعبا إنجليزيا سوى فيل فودين من على دكة البدلاء، أمام الهلال.

واستكمل: “8 لاعيبة يا فلاسفة شاركوا في الماتش، وده دليل على نجاح المشروع السعودي، ولما بنتكلم على نجاح بنحاول نقدم نموذج لفريق كبير نقتدي بيه ونحاول نقلده مش نحاول نقلل منه”.