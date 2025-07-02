بعد التأهل.. صفقة مفاجئة للهلال السعودي في كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تدعيم فريق الهلال السعودي لصفوفه لاستكمال بطولة كأس العالم للأندية.

ويغيب عن فريق الهلال السعودي في البطولة أهم عنصرين وهم ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري.

وتأهل فريق الهلال السعودي لدور ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد مباراة دراماتيكية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، والفوز على الأخير برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وكتب أحمد العجلان، الصحفي السعودي عبر منصة “إكس” قائلًا: “تلقى نادي الهلال موافقة نادي الشباب لإعارة المهاجم عبدالرزاق حمدالله، وحصل الهلال على التوقيع اللازمة من الشباب واللاعب”.

وأضاف: “سيقوم بإدراج اللاعب اليوم في قائمته ببطولة كأس العالم للأندية”.

واختتم: “ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في تدريبات الهلال اليوم حيث يتواجد حمدالله حالياً في أمريكا”.