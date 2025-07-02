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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال يتلقى ضربة قوية قبل موقعة فلومينينسي بغياب هذا اللاعب

الهلال السعودي
الهلال السعودي
حمزة شعيب

 

يواجه فريق الهلال السعودي أزمة هجومية قبل مواجهته المرتقبة أمام فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد تأكد غياب المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن المباراة، وسط ترجيحات بعدم قدرته على اللحاق بأي لقاء متبقٍ في البطولة.

ميتروفيتش خارج حسابات الهلال حتى إشعار آخر

وتعرض ميتروفيتش لإصابة في عضلة الساق الخلفية قبل انطلاق أولى مباريات الهلال في المونديال أمام ريال مدريد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليغيب منذ ذلك الحين عن اللقاءات، بما في ذلك الفوز التاريخي على مانشستر سيتي بنتيجة (4-3) في دور الـ16.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن اللاعب الصربي لا يزال في مرحلة التأهيل البدني، ما يجعل مشاركته أمام فلومينينسي، المقررة يوم الجمعة، شبه مستحيلة، فيما تبدو احتمالات ظهوره في نصف النهائي – حال تأهل الهلال – ضعيفة للغاية.

ماركوس ليوناردو يحمل آمال "الزعيم" الهجومية

وفي ظل استمرار غياب ميتروفيتش، يعول المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على خدمات البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي نجح في لفت الأنظار بأدائه المميز خلال مباريات البطولة، ويُتوقع أن يقود الخط الأمامي في المواجهة المقبلة.

يُذكر أن الهلال يسعى لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة بنسختها الموسعة، حيث أصبح أول فريق سعودي وعربي يتأهل إلى ربع النهائي بنظام الـ32 فريقًا.

الهلال فلومينينسي الهلال السعودي

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