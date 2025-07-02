أشرف حكيمي يتصدر التشكيل المثالي لدور الـ16 بكأس العالم للأندية 2025

أعلنت شبكة "سوفا سكور" العالمية، المتخصصة في تحليل الأداء والإحصائيات، عن التشكيلة المثالية لدور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى 13 يوليو الجاري.

وأكدت الشبكة أن اختيار اللاعبين جاء استنادًا إلى تقييم شامل للأداء الفردي خلال مباريات هذه المرحلة، والتي شهدت مستويات فنية مرتفعة وصدامات قوية بين أبرز الأندية العالمية.

أشرف حكيمي في تشكيلة النجوم

وواصل النجم المغربي أشرف حكيمي تألقه اللافت مع فريقه باريس سان جيرمان، حيث قدم مباراة متميزة على المستويين الدفاعي والهجومي أمام إنتر ميامي، ليحجز مكانه في التشكيل الأفضل للجولة، ويؤكد قيمته كأحد أبرز الأظهرة في البطولة.

التشكيل المثالي لدور الـ16 من كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: دي جريجوريو (يوفنتوس)

خط الدفاع:

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

روبن دياز (مانشستر سيتي)

مارك كوكوريلا (تشيلسي)

مارسيلو فيتينيا (باريس سان جيرمان)

خط الوسط:

فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)

جواو نيفيس (باريس سان جيرمان)

أندرياس سيلفا (بنفيكا)

خط الهجوم:

كول بالمر (تشيلسي)

إدريسا جويري (بوروسيا دورتموند)

نيتو (تشيلسي)