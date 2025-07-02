السوبر الإيطالي يُقام في السعودية ديسمبر 2025

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي رسميًا عن استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس السوبر الإيطالي 2025، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل؛ بعد تعديل الموعد السابق الذي كان مقررًا في يناير 2026.

وقال رئيس الرابطة، إيتسيو سيمونيلي، في تصريحات رسمية، إن مباريات نصف النهائي ستُقام يومي 18 و19 ديسمبر، على أن تُلعب المباراة النهائية يوم 22 من نفس الشهر.

وأوضح أن تحديد المدينة المستضيفة ما زال قيد النقاش مع الجانب السعودي، مؤكدًا: "أتمنى أن تقام المباريات في جدة، لكن القرار النهائي ليس بيدي".

وتستمر البطولة بنظامها الجديد الذي تم اعتماده منذ نسخة 2023، بمشاركة أربعة أندية: بطل ووصيف الدوري، وبطل ووصيف كأس إيطاليا، وتشمل النسخة الحالية كلًا من: نابولي، إنتر ميلان، بولونيا، وميلان.

وكان نادي ميلان قد تُوّج بلقب النسخة الماضية من السوبر، عقب فوز مثير على غريمه إنتر ميلان بنتيجة 3-2.

مواجهة ميلان وكومو مرشحة للإقامة في أستراليا

في سياق متصل، كشف سيمونيلي عن تقديم الرابطة طلبًا رسميًا لنقل مباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي، المقررة في فبراير 2026، إلى أستراليا؛ وذلك بسبب استخدام ملعب "سان سيرو" لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو – كورتينا 2026".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار البحث عن بدائل مؤقتة، بالتزامن مع جهود الرابطة لتعزيز الحضور الدولي لـ"الكالتشيو"، عبر إقامة بعض المباريات خارج حدود إيطاليا.