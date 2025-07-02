قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من الخارجية السودانية بشأن سفيرها في الجزائر
روسيا تعلن عن انضمام آلاف الجنود بالجيش الروسي
250 و400 و1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمان
السوبر الإيطالي يُقام في السعودية ديسمبر 2025
وسائل إعلام إسرائيلية: مصرع جندي وإصابة 5 في ثلاث عمليات إطلاق نار بقطاع غزة اليوم
عمرو دياب يحتفل بانطلاق ألبوم «ابتدينا» بحفل ضخم بجدة في هذا الموعد
القبض على نجم الترجي التونسي في فرنسا.. تفاصيل
الاحتلال يلغي أوامر إخلاء مستوطنات غلاف غزة بعد تقييمات أمنية
أبو العينين: يجب الاهتمام بالاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة لأنها المستقبل
رسائل الرئيس السيسي لزيلينسكي: الدعوة لحلول دبلوماسية وقف إطلاق النار بغزة وتعزيز التعاون الثنائي
عقب ختام دور الـ16 .. ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025
محافظ البحر الأحمر: دفعنا بـ 35 سيارة إسعاف لاستقبال مصابي حادث حفار البترول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السوبر الإيطالي يُقام في السعودية ديسمبر 2025

السوبر الإيطالي
السوبر الإيطالي
حمزة شعيب

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي رسميًا عن استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس السوبر الإيطالي 2025، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل؛ بعد تعديل الموعد السابق الذي كان مقررًا في يناير 2026.

وقال رئيس الرابطة، إيتسيو سيمونيلي، في تصريحات رسمية، إن مباريات نصف النهائي ستُقام يومي 18 و19 ديسمبر، على أن تُلعب المباراة النهائية يوم 22 من نفس الشهر. 

وأوضح أن تحديد المدينة المستضيفة ما زال قيد النقاش مع الجانب السعودي، مؤكدًا: "أتمنى أن تقام المباريات في جدة، لكن القرار النهائي ليس بيدي".

وتستمر البطولة بنظامها الجديد الذي تم اعتماده منذ نسخة 2023، بمشاركة أربعة أندية: بطل ووصيف الدوري، وبطل ووصيف كأس إيطاليا، وتشمل النسخة الحالية كلًا من: نابولي، إنتر ميلان، بولونيا، وميلان.

وكان نادي ميلان قد تُوّج بلقب النسخة الماضية من السوبر، عقب فوز مثير على غريمه إنتر ميلان بنتيجة 3-2.

مواجهة ميلان وكومو مرشحة للإقامة في أستراليا

في سياق متصل، كشف سيمونيلي عن تقديم الرابطة طلبًا رسميًا لنقل مباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي، المقررة في فبراير 2026، إلى أستراليا؛ وذلك بسبب استخدام ملعب "سان سيرو" لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو – كورتينا 2026".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار البحث عن بدائل مؤقتة، بالتزامن مع جهود الرابطة لتعزيز الحضور الدولي لـ"الكالتشيو"، عبر إقامة بعض المباريات خارج حدود إيطاليا.

كأس السوبر الإيطالي السعودية ميلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

مخالفة مرورية

سحب رخصة القيادة من سائق السيارة في هذه الحالة بقانون المرور

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

ترشيحاتنا

حماس

أول تعليق من حماس علي اغتيال مدير المستشفى الإندونيسي

الرئيس الأمريكي ترامب

ترامب: المرشح لعمدة نيويورك مجنون شيوعي سيدمرها

الرئيس الفرنسي ماكرون

ماكرون يخبر زيلينسكي بموقف بوتين تجاه أوكرانيا

بالصور

تصدر الترند.. أهمية تحليل الهوموسيستين

علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط

نشرة المرأة والمنوعات| الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر.. أعشاب لعلاج التوتر.. وأخطاء تجنبيها فى طهي المكرونة تساعد على رفع السكر فى الدم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إلقاء ٥٥٠ ألفا من زريعة أسماك المبروك ببحرى أبو الأخضر بههيا ومويس بالزقازيق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد