القبض على نجم الترجي التونسي في فرنسا.. تفاصيل

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على النجم الجزائري يوسف البلايلي، لاعب الترجي الرياضي التونسي، في مطار رواسي شارل ديجول الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس، دون توضيح أسباب القبض عليه.

وتم اعتقال اللاعب في مطار شارل ديجول، وبحسب التقارير فإن الأمر بسبب رفضه ربط حزام الأمان في الطائرة المتجهة من نيويورك إلى باريس.

وتطور الأمر إلى تشابك بالأيدي مع الأمن الفرنسي على متن الطائرة وهو ما أدى في النهاية لاعتقاله من جانب قوات الأمن.

وشارك البلايلي مؤخرا مع الترجي في بطولة كأس العالم للأندية وقدم مستوى مميزا وكان أبرز نجوم الفريق التونسي.

وحتى اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات الفرنسية أو من ممثلي اللاعب لتوضيح خلفيات الحادثة، ما يُبقي الباب مفتوحًا أمام عدة تكهنات في انتظار توضيحات خلال الساعات القادمة.

يُذكر أن البلايلي يُعد من أبرز الأسماء في كرة القدم الجزائرية خلال العقد الأخير، وسبق له تمثيل عدة أندية في أوروبا وشمال إفريقيا، إضافة إلى مشاركته الحاسمة مع “الخُضر” في التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019.