نسينا الوقت بدل الضائع.. تعليق ساخر من مدرب الترجي بعد وداع المونديال

كشف ماهر الكنزاري مدرب الترجي التونسي، سبب خسارة فريقه أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة، اليوم الأربعاء، وانتهاء مشوار الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وقال مدرب الترجي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفيفا: “كرة القدم تلعب 90 دقيقة، مع الوقت بدل الضائع، لعبنا أول 45 دقيقة ونسينا الوقت بدل الضائع، فقدنا التركيز في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول خلال الركلة الحرة، قبل ذلك كنا ممتازين في الهجمات المرتدة وخلقنا خطورة على مرماهم، نعم هم خلقوا الفرص على مرمانا بسبب فارق الإمكانات بالطبع، لكننا كنا ممتازين على الصعيد التكتيكي”.

وأضاف: "بعد الهدف الأول جاء الهدف الثاني سريعًا بسبب قلة التركيز أيضًا، الشوط الأول أنهى المباراة، لم يحدث شيء مهم في الشوط الثاني".

تقييم تجربة الترجي في المونديال

وختم: "تقييم تجربتنا في كأس العالم للأندية أننا استفدنا منها كثيرًا، هذا كان هدفنا من البداية بالمشاركة في البطولة، صحيح أننا طَمِعنا بالفوز على تشيلسي والتأهل إلى دور الـ16، لكن هذه طبيعة كرة القدم، الفوارق تحسم الأمور بالنهاية بنسبة 95%، لكن نحن استفدنا من هذه التجربة والاحتكاك بالمستويات العالية، ونأمل أن يستفيد منها اللاعبون على المستوى الفردي".

أهداف مباراة تشيلسي والترجي

افتتح توسين أدارابيويو التسجيل لفريق تشيلسي في الدقيقة 45+3 ثم أضاف ليام ديلاب الهدف الثاني بعدها بدقيقتين فقط.

وسجل تيريك جورج الهدف الثالث للبلوز في الدقيقة 90+7.

ترتيب المجموعة الرابعة



1- فلامنجو البرازيلي - 7 نقاط

2- تشيلسي الإنجليزي - 6 نقاط

3- الترجي التونسي - 3 نقاط

4- لوس أنجلوس الأمريكي - نقطة