برشلونة يعلن موعد عودته إلى كامب نو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم "الأربعاء"، عن موعد عودته لخوض المباريات على ملعب “كامب نو” بعد التطوير.

وقال النادي الإسباني في بيان: "يُعلن نادي برشلونة رسميًا عن عودته إلى ملعبه، كامب نو، المزود ​​بخدمة سبوتيفاي، في 10 أغسطس 2025، وهو حدث تاريخي يمثل إعادة الافتتاح الجزئي لمقر النادي الجديد، كجزءٍ من مشروع تطوير "إسباي بارسا" الأوسع".

البداية بكأس خوان جامبر

وأضاف: “تبدأ العودة بخوض كأس خوان جامبر، وهو حدث خاص جدًّا لجماهير برشلونة، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريبًا”.

تابع البيان: “تُمثل هذه العودة لحظة تاريخية للنادي وجماهيره، فبعد أكثر من عامين من أعمال التجديد الشاملة والانتقال المؤقت إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، سيعود برشلونة ليعيش أجواء كرة القدم الحماسية في معقله الأسطوري”.

وختم البيان: “تشمل الأعمال المتبقية استكمال الطابق الثالث الجديد، ومقصورة كبار الشخصيات، وتركيب السقف، ووضع اللمسات الأخيرة على مختلف المساحات الداخلية، بالإضافة إلى التطوير العمراني للمنطقة المحيطة بالملعب، خلال هذه الفترة سيسعى النادي جاهدًا لضمان أعلى مستويات الراحة لأعضائه ومشجعيه وزواره في كامب نو، من خلال تسهيل الوصول إليه وتكييف الخدمات لتقديم أفضل تجربة ممكنة”.