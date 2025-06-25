شوبير مدافعا عن ربيرو: أرقام الأهلي خرافية أمام بورتو.. والمدرب هجومي جدًا

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن المدير الفني للنادي الاهلي خوسيه ريبيرو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب شوبير :'أرقام الأهلي خرافية أمام بورتو، ويكفي إنه مدرب هجومي جدًا جدًا.

وودع النادي الأهلي بطولة كأس العالم ، بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

أهداف مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول عن طريق وسام أبو علي بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي في هجمة مرتدة بسبب خطأ في التمرير من لاعبي بورتو في الدقيقة 13 من عمر المباراة.