نيابةً عن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تسلم اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، درع تكريم المنيا خلال مؤتمر إعلان نتائج المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا»، تقديرًا لجهود المحافظة وأدائها المتميز في تنفيذ المبادرة، التي تستهدف فحص وعلاج مشكلات الإبصار لدى طلاب المدارس الابتدائية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للأطفال بالمجان.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عرفة قيقة، حاكم المنطقة 352 لأندية الليونز العالمية في مصر. وشمل التكريم الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وصابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم.

ويأتي التكريم تتويجًا لجهود استثنائية بذلتها محافظة المنيا في تحقيق أهداف المبادرة، التي نُفذت بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والجمعية العالمية لأندية الليونز، حيث نجحت 300 فرقة من أطقم التمريض في الوصول إلى 960 مدرسة و150 معهدًا أزهريًا خلال شهر ونصف فقط.

وأسفرت جهود المبادرة بالمنيا عن فحص 667 ألفًا و53 طفلًا، وتوفير 3 آلاف و759 نظارة طبية للطلاب، وفقًا للأشكال والألوان التي اختاروها، إلى جانب صرف العلاج المناسب لـ856 طالبًا وطالبة، وإحالة 229 طالبًا لإجراء تدخلات جراحية دقيقة، شملت عمليات علاج الحول وسقوط الجفن وغيرها.

فحص الطلاب

واستعرض المؤتمر النتائج القومية للمبادرة منذ إطلاقها في مارس 2025، والتي نجحت في فحص 6.6 مليون طالب، وتوفير 29.5 ألف نظارة طبية، كما تناول خطط التوسع خلال المرحلة المقبلة لتشمل المناطق الحضرية، مستهدفة الوصول إلى 10 ملايين طالب بنهاية عام 2027.

