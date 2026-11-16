أطلق الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، المنصة الإلكترونية المتكاملة لتقييم وتطوير الأداء الجامعي، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل مع منظومة تقييم أداء الجامعات بالمجلس الأعلى للجامعات، وترسيخ مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي، وتفعيل منظومة الإدارة المؤسسية القائمة على مؤشرات الأداء والنتائج.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم أعضاء المكتب التنفيذي لمنظومة تقييم أداء الجامعة ومنسقي المنظومة بالكليات، لمناقشة آليات تشغيل المنصة واستعراض خطة التطوير المؤسسي الخمسية، بما يضمن الربط بين نتائج التقييم ومستهدفات التطوير وآليات التنفيذ والمتابعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إطلاق المنصة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي، والتوجه نحو نموذج الجامعات الرائدة عالميًا (Tier 1)، واتساقًا مع جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة المؤسسات الجامعية وتنافسيتهاـ وتأكيداً علي توجه جامعة المنيا نحو بناء منظومة مؤسسية متكاملة تدعم تطبيق إطار تقييم أداء الجامعات الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، وتربط التقييم بالتخطيط والتنفيذ وقياس الأثر، بما يعزز كفاءة الجامعة وتنافسيتها ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.



ووجّه رئيس الجامعة بإسناد مهام تنسيق منظومة تقييم الأداء بالكليات إلى مديري وحدات ضمان الجودة، لمتابعة المؤشرات وتجميع البيانات والأدلة وتنفيذ خطط التحسين، إلى جانب تشكيل فريق فني مركزي لتقديم الدعم التقني والتدريب ومساندة الكليات في تشغيل المنصة، مؤكدًا أهمية التكامل بين المكتب التنفيذي ومنسقي الكليات لضمان دقة البيانات وانتظام المتابعة.

وقدمت الدكتورة إيمان زكي الشريف، المدير التنفيذي لمنظومة تقييم أداء الجامعة والقائمة على بناء وتطوير المنصة ومستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، عرضًا تطبيقيًا للمنصة، استعرضت خلاله آليات إدارة ومتابعة 92 مؤشرًا للأداء موزعة على 12 معيارًا رئيسيًا، وربطها بخطوط الأساس والمستهدفات السنوية والخمسية والجهات المسؤولة والأدلة الداعمة.

وأوضحت آليات إدارة خطة التطوير الخمسية عبر المنصة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات وقياس نسب الإنجاز، وإصدار التقارير ولوحات مؤشرات الأداء لدعم اتخاذ القرار والكشف المبكر عن فجوات التنفيذ.

