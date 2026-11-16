محافظ المنيا يسلم جهاز عروسة لفتاة من الأسر الأولى بالرعاية

سلّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جهاز عروسة متكاملًا لإحدى الفتيات من الأسر الأولى بالرعاية، مقدمًا من جمعية «مصر الخير» ضمن مبادرة لتجهيز 3 فتيات من الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار جهود المحافظة لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومساندة الفتيات المقبلات على الزواج، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل أسرهن، بما يساعدهن على بدء حياة أسرية مستقرة وكريمة.

وتضمن الجهاز عددًا من الأجهزة الكهربائية والمنزلية والمفروشات والمستلزمات الأساسية، وحرص المحافظ على مشاركة العروس وأسرتها فرحتهم بهذه المناسبة، مقدمًا التهنئة لها، ومتمنيًا لها حياة زوجية سعيدة يسودها الاستقرار والتوفيق.

وأشاد اللواء عماد كدواني بالدور المجتمعي لجمعية «مصر الخير» ومساهماتها في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على توسيع أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود التنمية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى استمرار متابعة احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف المراكز والقرى، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.