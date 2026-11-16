ضبط لحوم ذبح خارج المجازر والتحفظ على كميات لعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، علي تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع وتداول المنتجات الغذائية، والتصدي لكافة صور المخالفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وفي اطار ذلك قاد المهندس عويس قاسم غرياني، رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة تموينية مكبرة بقرية تلة، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروضات والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية.

وشاركت في الحملة إدارات شؤون البيئة، والطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء، وتموين المركز، حيث أسفرت أعمال المرور والتفتيش عن ضبط حالات ذبح خارج المجازر الحكومية، والتحفظ على كميات من اللحوم المخالفة، إلى جانب رصد مخالفات تتعلق بعدم توافر الاشتراطات البيئية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد المهندس عويس الغرياني، إستمرار الحملات التموينية والرقابية بصورة مكثفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي للممارسات المخالفة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، وضمان سلامة اللحوم والمنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة الموض؛٠:0اطنين.