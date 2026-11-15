غدا.. انطلاق فعاليات "برنامج المواطنة " بقريتى البرجاية وأبو الصفا بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار فعاليات "برنامج المواطنة.. ثقافة وفن لكل مواطن"، التي تنطلق يومي الإثنين والثلاثاء 16 و17 نوفمبر الجاري بقريتي البرجاية بمركز المنيا وأبو الصفا بمركز أبوقرقاص، وذلك ضمن خطة المحافظة للوصول بالأنشطة الثقافية والفنية إلى 60 قرية، لترسيخ الهوية الوطنية وبناء وعي المواطن المصري ضمن خطط التنمية المستدامة واستراتيجية بناء الإنسان.

وأوضح المحافظ أن "برنامج المواطنة" يمثل منصة حقيقية لاكتشاف الموهوبين ونشر القيم الإيجابية وثقافة الحوار المجتمعي عبر أدوات الفن والإبداع القريبة من وجدان المواطنين، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن جهود نشر الثقافة والفنون في مختلف القرى، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء، وإتاحة الفرصة أمام الأهالي للتفاعل والمشاركة في الأنشطة الإبداعية داخل مجتمعاتهم المحلية.

وفي هذا الإطار، تستأنف المحافظة فعاليات البرنامج تحت شعار "ثقافتنا هويتنا والفن يجمعنا" حيث يستهدف توسيع نطاق الأنشطة الثقافية والفنية والوصول بها إلى التجمعات الريفية، بما يتيح للمواطنين بمختلف فئاتهم المشاركة في الفعاليات، والاستفادة من الأنشطة التي تسهم في بناء الوعي وتنمية المواهب.

وتتضمن الفعاليات المقرر إقامتها باقة متنوعة من الأنشطة؛ تشمل صالوناً ثقافياً، وورشاً فنية وأشغالاً يدوية، ومعرضاً للكتاب، وورشة جدارية، وورشة حكي بالعرائس، ولقاءً توعوياً، فضلاً عن تقديم عرض فني مميز لفرقة المنيا للموسيقى العربية، وعرض لفرقة كورال الأطفال.