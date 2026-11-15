قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق "دوري مستقبل وطن" في ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية
متحدث اللجنة المصرية بغزة: دعم القاهرة للقطاع ساهم في إنقاذ الأطفال من الجوع
مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى مالاوي
رئيس التأمين الصحي: تطوير التموين الطبي وميكنة 637 صيدلية وتوسيع خدمات توصيل العلاج للمنازل
الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة
طوله 35 متر .. جيش الاحتلال يزعم تدمير نفقا في جنوب لبنان
وزير الصحة يتابع مستجدات تنفيذ المدينتين الطبيتين في العاصمة الإدارية والعلمين
رونالدو جونيور يسجل ظهوره الأول مع البرتغال
الأهلي يبدأ مشواره الأفريقي أمام أول أغسطس.. «كاف» يكشف مواعيد أول جولتين بالكونفدرالية
الهند وأرمينيا تبحثان تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين
مستشار خامنئي: اللوبي الصهيوني يتدخل في السياسة الأمريكية ويعرقل عزل وزير الحرب
اليابان تحتفي بنجاح المتحف المصري الكبير.. 4 ملايين زائر رغم اضطرابات الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا.. انطلاق فعاليات "برنامج المواطنة " بقريتى البرجاية وأبو الصفا بالمنيا

انطلاق برنامج المواطنة
انطلاق برنامج المواطنة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار فعاليات "برنامج المواطنة.. ثقافة وفن لكل مواطن"، التي تنطلق يومي الإثنين والثلاثاء 16 و17 نوفمبر الجاري بقريتي البرجاية بمركز المنيا وأبو الصفا بمركز أبوقرقاص، وذلك ضمن خطة المحافظة للوصول بالأنشطة الثقافية والفنية إلى 60 قرية، لترسيخ الهوية الوطنية وبناء وعي المواطن المصري ضمن خطط التنمية المستدامة واستراتيجية بناء الإنسان.

وأوضح المحافظ أن "برنامج المواطنة" يمثل منصة حقيقية لاكتشاف الموهوبين ونشر القيم الإيجابية وثقافة الحوار المجتمعي عبر أدوات الفن والإبداع القريبة من وجدان المواطنين، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن جهود نشر الثقافة والفنون في مختلف القرى، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء، وإتاحة الفرصة أمام الأهالي للتفاعل والمشاركة في الأنشطة الإبداعية داخل مجتمعاتهم المحلية.

وفي هذا الإطار، تستأنف المحافظة فعاليات البرنامج تحت شعار "ثقافتنا هويتنا والفن يجمعنا" حيث يستهدف توسيع نطاق الأنشطة الثقافية والفنية والوصول بها إلى التجمعات الريفية، بما يتيح للمواطنين بمختلف فئاتهم المشاركة في الفعاليات، والاستفادة من الأنشطة التي تسهم في بناء الوعي وتنمية المواهب.

وتتضمن الفعاليات المقرر إقامتها باقة متنوعة من الأنشطة؛ تشمل صالوناً ثقافياً، وورشاً فنية وأشغالاً يدوية، ومعرضاً للكتاب، وورشة جدارية، وورشة حكي بالعرائس، ولقاءً توعوياً، فضلاً عن تقديم عرض فني مميز لفرقة المنيا للموسيقى العربية، وعرض لفرقة كورال الأطفال.

المنيا محافظ المنيا برنامج المواطنة ثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

محمد صلاح

تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح

حسام البدري

جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ترشيحاتنا

رئيس اتحاد الغرف التجارية

رئيس اتحاد الغرف التجارية: 6.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية بالإسكندرية

فصل طلاب

جامعة الدلتا تفصل 8 طلاب نهائيًا بعد تحقيقات في مخالفات للقيم والأعراف

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد