تحصين 93 ألف رأس أبقار ضد الجلد العقدي و45 ألف رأس أغنام وماعز بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحصين 93 ألفًا و435 رأسًا من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي، و45 ألفًا و586 رأسًا من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين، التي أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يوم الأحد 25 أكتوبر الماضي، في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض الوبائية.

ووجّه المحافظ بمواصلة أعمال الحملة وتكثيف جهود الفرق البيطرية للوصول إلى المربين في القرى والنجوع، مع تعزيز برامج التوعية بأهمية التحصين الدوري والالتزام بالإرشادات البيطرية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية باعتبارها أحد مقومات الأمن الغذائي ومصدرًا مهمًا لدخل الأسر الريفية.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري ، استمرار أعمال التحصين من خلال الفرق البيطرية المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة، بالتوازي مع توعية المربين بأهمية تحصين الحيوانات المستهدفة وفقًا للخطة المحددة للحملة.

وتناشد محافظة المنيا المربين ضرورة التعاون مع الفرق البيطرية وتقديم الحيوانات المستهدفة للتحصين، والاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة، بما يسهم في رفع مستوى الوقاية والحد من انتشار الأمراض الوبائية وحماية الثروة الحيوانية.