تحرير 263 مخالفة وضبط 7085 لتر سولار تم صرفها بالمخالفة في المنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين ، أن الحملات أسفرت عن تحرير 263 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط 7085 لتر سولار تم صرفها بالمخالفة للقواعد المنظمة، إلى جانب ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط سلع تموينية مدعمة قبل إعادة بيعها بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير 253 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش. كما تم تحرير 9 محاضر في مجال الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، شملت 6 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، مع مصادرة كميات من اللحوم البلدية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفيما يتعلق بالرقابة على المواد البترولية، تم تحرير محضر ضد إحدى محطات الوقود لصرف السولار في غير الأحوال المصرح بها، من خلال تعبئة براميل محملة على سيارة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط السيارة بحمولتها البالغة 7085 لتر سولار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

