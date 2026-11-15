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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ذكرى رحيل محمد فريد.. زعيم ضحى بثروته وحريته من أجل استقلال مصر

ذكرى رحيل محمد فريد.. زعيم ضحى بثروته وحريته من أجل استقلال مصر
ذكرى رحيل محمد فريد.. زعيم ضحى بثروته وحريته من أجل استقلال مصر
أ ش أ

تحل اليوم /الأحد/ ذكرى رحيل الزعيم الوطني محمد فريد، أحد أبرز رموز الحركة الوطنية المصرية، الذي جعل من حياته معركة متواصلة من أجل استقلال وطنه.

ولد محمد فريد عام 1868 لأسرة مرموقة ثرية، وتلقى تعليمه في مدرستي الألسن والحقوق، قبل أن يلتحق بالنيابة العامة، لكن الوظيفة لم تبعده عن قضايا وطنه، فقد انخرط في الحركة الوطنية المناهضة للاحتلال منذ شبابه، وبدأ تدوين مذكراته السياسية عام 1891.

وجاء أول اختبار حقيقي لمبادئه عندما أبدى تعاطفه مع الشيخ علي يوسف، صاحب جريدة "المؤيد"، وعامل التلغراف توفيق كيرلس، في قضية نشر برقية عسكرية عام 1896، فسعت سلطات الاحتلال إلى معاقبته بنقله إلى نيابة بني سويف، ليختار الاستقالة والعمل بالمحاماة، مفضلا حرية الدفاع عن وطنه على الاستقرار الوظيفي، وأصدر مؤلفات منها "من مصر إلى مصر"، "رحلة إلى بلاد الأندلس ومراكش والجزائر"، و"تاريخ الرومانيين"، وشارك في إصدار مجلة "الموسوعة".

اقترب من الزعيم مصطفى كامل، ورغم أنه كان أكبر منه سنا وأسبقه تخرجا في الحقوق بسبع سنوات، قبل العمل تحت لوائه بلا تردد، حتى جاءت وفاة كامل عام 1908، ليتولى فريد رئاسة الحزب الوطني في مرحلة اشتدت فيها المواجهة مع الاحتلال والقصر.

ولم يكتف بالخطب السياسية، بل سعى إلى تحويل المطالبة بالاستقلال والدستور إلى حركة شعبية، فجمع العرائض والتوقيعات، وكتب مقالاته تحت عنوان "ماذا يقولون؟"، وساند الكتابات المناهضة للاحتلال في صحيفة "اللواء"، ودعا إلى مؤتمر وطني بالقاهرة طالب بإنهاء الاحتلال وإعادة الدستور، وعارض مد امتياز شركة قناة السويس، وتصدى لقانون المطبوعات وقانون النفي الإداري الصادر عام 1909.

وآمن بأن الأمة تحتاج إلى بناء الإنسان القادر على حماية حريتها، فدعا إلى إنشاء "مدارس الشعب" الليلية لتعليم العمال والصناع والفقراء مجانا، وتطوع أنصاره للتدريس فيها، وفي عام 1909 دعا إلى مؤتمر لمناقشة مشكلات التعليم، كما أسس أول نقابة للعمال عام 1909، ودعا إلى إنشاء التعاونيات والمصانع الوطنية وبنك للتسليف الزراعي، إيمانا منه بأن الاستقلال الاقتصادي هو الطريق إلى الاستقلال السياسي.

وقدم للمحاكمة عام 1910 بسبب مقدمة كتبها لديوان "وطنيتي" للشاعر علي الغاياتي، وصدر ضده حكم بالحبس ستة أشهر، لكنه لم يتراجع عن مواقفه، حتى اضطرته الملاحقات إلى مغادرة مصر عام 1912.

وفي سبتمبر 1912 بدأ تحركاته في سويسرا لكسب التأييد للقضية المصرية، ثم تنقل بين بلدان أوروبية، وشارك في مؤتمري السلام بجنيف عام 1912 ولاهاي عام 1913، مطالبا باستقلال مصر وإقرار الدستور، واستنزفت الغربة صحته وموارده بعدما أنفق جانبا كبيرا من ثروته على نشاطه الوطني، وزادت الحرب العالمية الأولى من صعوبة نضاله.

وفي سنواته الأخيرة اشتد عليه المرض وضيق الحال، ونصحه الأطباء بالراحة، لكنه ظل منشغلا بمستقبل مصر، حتى أدركته المنية في برلين يوم 15 نوفمبر عام 1919، قبل أن ينقل جثمانه إلى القاهرة.

رحل محمد فريد دون أن يشهد اكتمال حلم الاستقلال، لكنه بقي في ذاكرة المصريين "الفارس النبيل"، الذي قدم من ماله وحريته واستقراره ثمنا لمبادئه، وأثبت أن حب الوطن لا يقاس بما يقال عنه، وإنما بما يقدم من أجله من تضحيات.

ذكرى رحيل الزعيم الوطني محمد فريد أبرز رموز الحركة الوطنية المصرية استقلال وطنه

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