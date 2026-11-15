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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر يكشف سر اختبار الحكم السلفادوري إيفان بارتون لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

السلفادوري إيفان بارتون
السلفادوري إيفان بارتون
إسلام مقلد

كشف مصدر داخل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن كواليس اختيار الحكم السلفادوري إيفان بارتون لإدارة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن القرار جاء بناءً على كفاءته الفنية وخبراته في إدارة المباريات الكبرى.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن اختيار إيفان بارتون جاء بسبب مستواه الفني المتميز، وما يمتلكه من خبرات جعلته ضمن الحكام الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

ارتباطات حكام أوروبا وراء الاستعانة بحكم سلفادوري

وأوضح المصدر أن لجنة الحكام اتجهت لاختيار حكم من خارج القارة الأوروبية، بسبب ارتباط حكام النخبة في أوروبا بإدارة مباريات دوري أبطال أوروبا، بالتزامن مع موعد مباراة الأهلي وبيراميدز.

وأضاف أن هذا الارتباط تسبب في صعوبة الاستعانة بحكم من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، الأمر الذي دفع اللجنة للبحث عن بدائل تحكيمية مميزة من خارج أوروبا.

سجل مميز لإيفان بارتون

وأكد المصدر أن الحكم السلفادوري إيفان بارتون يمتلك سجلًا حافلًا بإدارة المباريات المهمة، كما يتمتع بمستوى أداء متميز وكفاءة فنية عالية، وهو ما دعم قرار الاستعانة به لإدارة القمة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز.

ويأتي اختيار الطاقم التحكيمي الأجنبي في ظل أهمية المواجهة المرتقبة بين الفريقين، وما تحمله من منافسة قوية في سباق الدوري الممتاز.

اختيار السلفادوري الدولي، إيفان بارتون

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن تعيين الحكم السلفادوري الدولي، إيفان بارتون، لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، المقررة إقامتها يوم 23 نوفمبر الحالي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتمتع إيفان بارتون بخبرات تحكيمية دولية، حيث حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عام 2018، وسبقت له المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2022، كما أدار أربع مباريات في كأس العالم 2026، من بينها مباراة الدور نصف النهائي بين منتخبي فرنسا وإسبانيا، إلى جانب عدد من المواجهات في البطولات القارية والدولية.

لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم السلفادوري إيفان بارتون الأهلي وبيراميدز الأهلي بيراميدز الدوري الممتاز

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