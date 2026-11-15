سمير عثمان: محمود وفا سيحصل على فرصة لإدارة مباريات الأهلي والزمالك قريبًا

كشف سمير عثمان، نائب رئيس لجنة الحكام، عن موقف الحكم محمود وفا من إدارة مباريات الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيحصل على فرصة لقيادة مباريات أحد القطبين قريبًا.

وقال سمير عثمان، في تصريحات إذاعية مع الإعلامي كريم رمزي عبر راديو «ميجا إف إم»، إن محمود وفا لم يتولَّ إدارة مباريات للأهلي أو الزمالك منذ الموسم الماضي، عقب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وأوضح نائب رئيس لجنة الحكام أن تكرار الاستعانة ببعض الحكام في المباريات يأتي في إطار السعي لضمان نجاح المسابقة، مشيرًا إلى أن محمود وفا من الحكام المميزين، كما أنه حكم دولي، وهو ما يعزز فرص مشاركته في إدارة مباريات الأهلي أو الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وتطرق عثمان إلى أزمة نقص الحكام في الكرة المصرية، مؤكدًا أن مصر تعاني منذ خمس سنوات من عدم ظهور جيل جديد من الحكام، سواء في المسابقات المحلية أو دوري المحترفين ودوري الترقي، لافتًا إلى بدء دورة الترقي، معربًا عن أمله في منح الحكام الوقت الكافي لاكتساب الخبرات وتطوير مستواهم.

كما أشار إلى أن لجنة الحكام لا تمانع في إتاحة سماع ما يدور بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو «VAR»، موضحًا أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى اتحاد الكرة