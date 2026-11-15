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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منح ومشروعات بحثية مشتركة.. مصر تبحث توسيع التعاون العلمي مع دول عدم الانحياز

مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز
مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز
نهلة الشربيني

استقبل الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المدير العام لمركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز (NAM S&T Centre)، الدكتور أميتابا باندوبادياي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون البحثي والعلمي بين الجانبين.

ويأتي هذا في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيادة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والابتكار.

وتناول اللقاء تبادل الإصدارات العلمية، وبرامج المنح البحثية، والمشروعات والأنشطة البحثية المشتركة، إلى جانب دعم مشاركة الباحثين المصريين في البرامج العلمية الدولية، وتوسيع فرص تبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الأولوية البحثية.

وأكد اللقاء أهمية مواصلة التعاون مع المركز، والاستفادة من الإمكانات والكفاءات العلمية المصرية، بما يسهم في تعزيز الشراكات البحثية الدولية ودعم منظومة البحث العلمي والابتكار.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع استضافة مصر اجتماع مجلس إدارة مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز في دورته السابعة عشرة، يومي 16 و17 نوفمبر 2026.

دول عدم الانحياز مركز العلوم والتكنولوجيا منح ومشروعات بحثية مشتركة التعليم العالي

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