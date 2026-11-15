الزراعة تستنبط 128 صنفًا جديدًا لتعزيز الإنتاج وتقليل الاستيراد

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لتطوير منظومة التقاوي والبذور، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال استنباط أصناف وهجن زراعية جديدة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية وندرة المياه، وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدة المساحة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد البذور والتقاوي من الخارج.

وفي هذا الإطار، كشفت الوزارة عن استنباط وتسجيل 128 صنفًا جديدًا، بواقع 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية و51 صنفًا من محاصيل الخضر، ضمن خطة تستهدف توفير تقاوي محلية عالية الجودة تتناسب مع طبيعة الأراضي والظروف المناخية المختلفة في مصر.



زيادة إنتاجية القمح والذرة والأرز

وأكد الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استراتيجية الوزارة تركز على استنباط أصناف عالية الإنتاجية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وندرة المياه، مشيرًا إلى ارتفاع إنتاجية القمح لتقترب من 20 أردبًا للفدان، مقابل 12 إلى 13 أردبًا في فترات سابقة.



وأوضح أن إنتاجية هجن الذرة عالية الإنتاجية وصلت إلى ما بين 25 و30 أردبًا للفدان، إلى جانب استنباط هجن الذرة مزدوجة الغرض التي تستخدم في إنتاج الحبوب والأعلاف، بما يدعم الإنتاج الحيواني ويقلل فاتورة استيراد المحاصيل الزراعية.



وأشار إلى أن إنتاجية الأرز شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من نحو 2.5 طن للفدان إلى ما يتراوح بين 4.5 و5 أطنان، نتيجة جهود البحث العلمي والتجارب المعملية واستنباط أصناف وهجن عالية الإنتاجية، فضلًا عن تطوير أصناف تتحمل نقص المياه.

أصناف جديدة لمواجهة ندرة المياه والتغيرات المناخية

وتعمل وزارة الزراعة على استنباط أصناف وهجن قصيرة العمر، بما يسهم في تقليل فترة بقاء المحصول بالأرض وترشيد استهلاك المياه، إلى جانب تطوير أصناف قادرة على تحمل الظروف البيئية الصعبة، خاصة الأراضي التي ترتفع بها نسب الملوحة أو منسوب المياه الأرضية.

كما أطلقت الوزارة البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، والذي يستهدف إنتاج هجن وأصناف محلية من الطماطم والخيار والفاصوليا والبطاطس، بهدف تقليل الاعتماد على التقاوي المستوردة، وتأمين احتياجات السوق المحلية في مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

خريطة صنفية تناسب طبيعة الأراضي بالمحافظات

وفي إطار تعظيم الاستفادة من الأصناف الجديدة، تعتمد الوزارة خريطة صنفية تراعي الاختلافات في طبيعة التربة والظروف المناخية بين محافظات الوجه البحري والوجه القبلي والمناطق الحدودية.

وأوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية أن بعض الأصناف تحقق إنتاجية مرتفعة في مناطق معينة، بينما تنخفض إنتاجيتها عند زراعتها في مناطق أخرى، وهو ما يتطلب توزيع الأصناف وفقًا لطبيعة كل منطقة لضمان تحقيق أفضل إنتاجية للفدان.

الإرشاد الزراعي لتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة

وتعتمد الوزارة على أجهزة الإرشاد الزراعي لنقل نتائج الأبحاث والتوصيات الفنية إلى المزارعين، من خلال الندوات وأيام الحقل والمدارس الحقلية، إلى جانب التوسع في الإرشاد الرقمي الموجه، للتعريف بالأصناف الجديدة والممارسات الزراعية المناسبة لكل محصول.

كما تواصل اللجان الميدانية التابعة لمديريات الزراعة متابعة المحاصيل في مختلف المحافظات، من خلال مهندسي الإرشاد والمكافحة والبساتين والمحاصيل، لرصد المشكلات والتعامل معها بصورة مستمرة.

منظومة لضمان جودة التقاوي وتوفير الأسمدة

وفيما يتعلق بضمان جودة التقاوي وتوافرها، أوضح رزق أن الوزارة تعتمد على إدارات متخصصة لفحص واعتماد التقاوي وإنتاجها، وفقًا لاحتياجات المحافظات والمساحات المستهدفة بالزراعة، قبل توزيعها من خلال الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، إلى جانب الإشراف على تقاوي الشركات الخاصة وفحصها واعتمادها.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تنظيم توزيع الأسمدة وضمان وصولها إلى مستحقيها، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل وطبيعة الأراضي، من خلال إعداد خرائط سمادية لعدد كبير من المحافظات، بما يحد من الاستخدام المفرط للأسمدة ويحافظ على البيئة.

التوسع الزراعي وتقليل فاتورة الاستيراد

وتستهدف استراتيجية الدولة تحقيق التوسع الأفقي من خلال زيادة الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي عبر استنباط أصناف وهجن عالية الإنتاجية تتحمل الظروف المناخية المختلفة وقلة المياه، إلى جانب التوسع في مشروعات الصوب الزراعية لزيادة إنتاج الخضر.

ولفت رئيس قطاع الخدمات الزراعية إلى توريد نحو 5 ملايين طن من القمح خلال الموسم الماضي، من مساحة بلغت نحو 3.7 مليون فدان، معتبرًا ذلك خطوة مهمة في مسار تقليل الاعتماد على الاستيراد، بالتوازي مع العمل على زيادة الصادرات الزراعية وتعظيم الاستفادة من الفوائض الإنتاجية، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي المصري.