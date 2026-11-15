قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتكلفة 297 مليون جنيه.. وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل
إصابة 15 شخصا في حادث تصادم ميكروباص مع توكتوك بطريق الإسماعيلية بورسعيد
اختطاف داخل صندوق ثلاجة وإلقاء جثة في البحر.. ماذا فعل الموساد لكشف مصير طيار إسرائيلي؟
رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يبحث مع السفير الروسي اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين
شوبير يكشف موقف أقطاي وإبراهيم عادل وكباكا من الرحيل عن الأهلي
«قوى عاملة النواب» تطالب «الصحة» بتحديد درجات العجز الكلي والجزئي دون تعطيل الإجراءات
بالأسماء..وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات مديريات 7 محافظات
وزير الداخلية السوري: اتفقت مع نظيري اللبناني على تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات
مُقتربًا من الـ 54 جنيهًا.. ارتفاع جديد في أسعار الدولار بختام تعاملات اليوم
شروط محددة للمخالفات.. الكهرباء تنفي إلزام الموظفين بتحقيق "تارجت" لمحاضر السرقة
أوهمهم بإدراج ذويهم بقوائم العفو.. سقوط نصّاب استولى على أموال أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
كنائس الأردن تلغي احتفالات عيد الميلاد المجيد تضامنًا مع شهداء الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الزراعة تستنبط 128 صنفًا جديدًا لتعزيز الإنتاج وتقليل الاستيراد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لتطوير منظومة التقاوي والبذور، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال استنباط أصناف وهجن زراعية جديدة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية وندرة المياه، وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدة المساحة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد البذور والتقاوي من الخارج.

وفي هذا الإطار، كشفت الوزارة عن استنباط وتسجيل 128 صنفًا جديدًا، بواقع 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية و51 صنفًا من محاصيل الخضر، ضمن خطة تستهدف توفير تقاوي محلية عالية الجودة تتناسب مع طبيعة الأراضي والظروف المناخية المختلفة في مصر.
 

زيادة إنتاجية القمح والذرة والأرز

الزراعة

وأكد الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استراتيجية الوزارة تركز على استنباط أصناف عالية الإنتاجية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وندرة المياه، مشيرًا إلى ارتفاع إنتاجية القمح لتقترب من 20 أردبًا للفدان، مقابل 12 إلى 13 أردبًا في فترات سابقة.

وأوضح أن إنتاجية هجن الذرة عالية الإنتاجية وصلت إلى ما بين 25 و30 أردبًا للفدان، إلى جانب استنباط هجن الذرة مزدوجة الغرض التي تستخدم في إنتاج الحبوب والأعلاف، بما يدعم الإنتاج الحيواني ويقلل فاتورة استيراد المحاصيل الزراعية.


وأشار إلى أن إنتاجية الأرز شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من نحو 2.5 طن للفدان إلى ما يتراوح بين 4.5 و5 أطنان، نتيجة جهود البحث العلمي والتجارب المعملية واستنباط أصناف وهجن عالية الإنتاجية، فضلًا عن تطوير أصناف تتحمل نقص المياه.

لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

أصناف جديدة لمواجهة ندرة المياه والتغيرات المناخية

وتعمل وزارة الزراعة على استنباط أصناف وهجن قصيرة العمر، بما يسهم في تقليل فترة بقاء المحصول بالأرض وترشيد استهلاك المياه، إلى جانب تطوير أصناف قادرة على تحمل الظروف البيئية الصعبة، خاصة الأراضي التي ترتفع بها نسب الملوحة أو منسوب المياه الأرضية.

كما أطلقت الوزارة البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، والذي يستهدف إنتاج هجن وأصناف محلية من الطماطم والخيار والفاصوليا والبطاطس، بهدف تقليل الاعتماد على التقاوي المستوردة، وتأمين احتياجات السوق المحلية في مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

خريطة صنفية تناسب طبيعة الأراضي بالمحافظات

وفي إطار تعظيم الاستفادة من الأصناف الجديدة، تعتمد الوزارة خريطة صنفية تراعي الاختلافات في طبيعة التربة والظروف المناخية بين محافظات الوجه البحري والوجه القبلي والمناطق الحدودية.

وأوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية أن بعض الأصناف تحقق إنتاجية مرتفعة في مناطق معينة، بينما تنخفض إنتاجيتها عند زراعتها في مناطق أخرى، وهو ما يتطلب توزيع الأصناف وفقًا لطبيعة كل منطقة لضمان تحقيق أفضل إنتاجية للفدان.

محافظ أسيوط يؤكد دعم المزارعين جولة ميدانية لقيادات الزراعة بصدفا تشمل المزرعة الإرشادية وحقول القمح

الإرشاد الزراعي لتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة

وتعتمد الوزارة على أجهزة الإرشاد الزراعي لنقل نتائج الأبحاث والتوصيات الفنية إلى المزارعين، من خلال الندوات وأيام الحقل والمدارس الحقلية، إلى جانب التوسع في الإرشاد الرقمي الموجه، للتعريف بالأصناف الجديدة والممارسات الزراعية المناسبة لكل محصول.

كما تواصل اللجان الميدانية التابعة لمديريات الزراعة متابعة المحاصيل في مختلف المحافظات، من خلال مهندسي الإرشاد والمكافحة والبساتين والمحاصيل، لرصد المشكلات والتعامل معها بصورة مستمرة.

منظومة لضمان جودة التقاوي وتوفير الأسمدة

وفيما يتعلق بضمان جودة التقاوي وتوافرها، أوضح رزق أن الوزارة تعتمد على إدارات متخصصة لفحص واعتماد التقاوي وإنتاجها، وفقًا لاحتياجات المحافظات والمساحات المستهدفة بالزراعة، قبل توزيعها من خلال الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، إلى جانب الإشراف على تقاوي الشركات الخاصة وفحصها واعتمادها.

لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تنظيم توزيع الأسمدة وضمان وصولها إلى مستحقيها، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل وطبيعة الأراضي، من خلال إعداد خرائط سمادية لعدد كبير من المحافظات، بما يحد من الاستخدام المفرط للأسمدة ويحافظ على البيئة.

التوسع الزراعي وتقليل فاتورة الاستيراد

وتستهدف استراتيجية الدولة تحقيق التوسع الأفقي من خلال زيادة الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي عبر استنباط أصناف وهجن عالية الإنتاجية تتحمل الظروف المناخية المختلفة وقلة المياه، إلى جانب التوسع في مشروعات الصوب الزراعية لزيادة إنتاج الخضر.

ولفت رئيس قطاع الخدمات الزراعية إلى توريد نحو 5 ملايين طن من القمح خلال الموسم الماضي، من مساحة بلغت نحو 3.7 مليون فدان، معتبرًا ذلك خطوة مهمة في مسار تقليل الاعتماد على الاستيراد، بالتوازي مع العمل على زيادة الصادرات الزراعية وتعظيم الاستفادة من الفوائض الإنتاجية، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي المصري.

الأمن الغذائي المصري الخدمات الزراعية الأسمدة الإرشاد الزراعي التقاوي وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

حسين لبيب

مصدر يكشف كواليس غضب أعضاء مجلس إدارة الزمالك من تصريحات حسين لبيب

ترشيحاتنا

انطلاق تصوير «ونس».. أحمد والي ينضم إلى أحمد داود في سباق دراما رمضان 2027

انطلاق تصوير «ونس».. أحمد والي ينضم إلى أحمد داود في سباق دراما رمضان 2027

أنطوان زند

أنطوان زند: زوجتي سندي ونحتفل بعيد زواجنا الستين

أنطوان زند

موزع سينمائي: مصر تمتلك 331 شاشة عرض وهذا لايتناسب مع عدد سكانها

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد