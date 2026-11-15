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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة يشهد ختام برنامج «البحوث والإرشاد في الأرز» ويسلّم الشهادات لمتدربين من 10 دول أفريقية

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ختام البرنامج التدريبي حول «البحوث والإرشاد في الأرز»، الذي نظّمه المركز المصري الدولي للزراعة، بالعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وسلّم الشهادات إلى المتدربين المشاركين، بحضور السيد ياماماتو اتسوشي، نائب مدير مكتب الجايكا بمصر.

وأكد وزير الزراعة، أن هذا البرنامج يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين مصر ومكتب الجايكا اليابانية لخدمة القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل آلية فعالة لنقل التكنولوجيا الزراعية وتبادل الخبرات التطبيقية، بما يسهم في تعزيز قدرات الكوادر البشرية الأفريقية وتأهيلها لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها التغيرات المناخية وندرة المياه، وصولاً إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأضاف فاروق أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بدعم الأشقاء في القارة الأفريقية ومساندة جهودهم لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها الأرز، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة تضع كافة إمكاناتها البحثية والتدريبية لتعزيز التكامل الزراعي الأفريقي وبناء جسور مستدامة من التعاون ونقل التجربة المصرية الرائدة في استنباط الأصناف عالية الإنتاجية وموفرة المياه إلى مختلف دول القارة.

ومن ناحيته قال الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون الثلاثي بين هيئة التعاون الدولي اليابانية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية،  بوزارة الخارجية، حيث شارك فيه 10 متدربين يمثلون الجابون وبنين وتشاد وتوجو وزامبيا وغينيا كوناكري وكوت ديفوار ومدغشقر وموزمبيق ونيجيريا.

واضاف موسى أن الشق النظري للبرنامج، قد تضمن محاضرات حول زراعة الأرز في العالم وأفريقيا، وطرق الإرشاد الزراعي الحديثة، ونشر الابتكارات الزراعية بين المزارعين، وأثر تغير المناخ على إنتاج الأرز واستراتيجيات التكيف معه، وإنتاجية المياه، والزراعة الذكية مناخيًا، والإدارة المتكاملة للآفات، واختبارات جودة البذور.

ومن جهتها قالت المهندسة سهير الحفني المركز المصري الدولي للزراعة، أن البرنامج التدريبي قد تضمن  زيارات ميدانية لمحافظتي كفر الشيخ والإسكندرية، وتدريبات على تربية النبات ومكافحة الأمراض وتحليل التربة والمياه والنبات وإنتاج البذور والتهجين، إلى جانب زيارة مختبر جودة حبوب الأرز وبنك الجينات، لافتة الى تنظيم جولات سياحية في محافظتي الجيزة والإسكندرية للتعرف على أبرز المعالم التاريخية والأثرية في مصر.

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