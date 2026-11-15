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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداءات على مملكة البحرين

الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداءات على مملكة البحرين
الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداءات على مملكة البحرين
أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين، وما تمثله من انتهاك لسيادة المملكة، وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وما تشكله من تهديد للأمن العربي والاقليمي.

وشددت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم /الأحد/ وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - على تضامن دولة فلسطين الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، واستقرارها، وصون سيادتها، وسلامة أراضيها، مشددة على رفضها وإدانتها لأي اعتداء يمس سيادة الدول العربية الشقيقة أو يهدد أمنها واستقرارها وازدهارها.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مملكة البحرين انتهاك لسيادة المملكة

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